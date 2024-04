“Sucumbió”: Por esto es que presentación de Shakira en Coachella está siendo tan criticada

Este está siendo el año definitivo para Shakira, pues no solo ha dejado atrás el escándalo con Gerard Piqué y Clara Chía que la siguió durante todo el 2023, sino que también lanzó un nuevo álbum de estudio, ‘Las mujeres ya no lloran’. Este es su primer lanzamiento después de siete años desde su último álbum, “El Dorado”, tiempo en el cual han ocurrido muchos cambios.

Hace unos días, la colombiana tuvo una impresionante presentación sorpresa en el Times Square de Nueva York para promocionar el álbum, donde por media hora, cantó algunos de sus temas. Ahora, Shakira ha dado un paso gigantesco en este triunfal regreso a los escenarios tras tener una presentación especial en Coachella 2024. Eso sí, mientras algunos lo celebran, otros sólo se han dedicado a criticarla.

Junto al DJ argentino, Bizarrap, Shakira subió al escenario para presentar un amplio repertorio de canciones, en lo que es considerado uno de los escenarios más importantes a nivel internacional. La colombiana fue una de las invitadas sorpresa, haciendo retumbar el Valle de Coachella del desierto de Colorado, en California.

Con un aullido, Shakira hizo su aparición entre gritos y aplausos del público. El gran momento la noche llegó con el anuncio que todos han estado esperando por meses: una nueva gira mundial.

“Buenas noches, Coachella... Esto es increíble, no saben lo que me da gusto verlos [...] Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza ¡por fin!”, dijo.