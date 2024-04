“¿Otra como Shiloh?”, critican a hija de Adamari López por dejar de lado los vestidos y llevar look andrógino

Adamari López es una de las actrices y conductoras más exitosas de Puerto Rico que además ha demostrado ser una mujer valiente, guerrera y una gran madre.

La famosa se desvive por su hija Alaia, de 9 años, y la apoya siempre en todo lo que hace, ya sea en karate, fútbol, equitación, modelaje, la pequeña es muy talentosa y multifacética.

Sin embargo, recientemente han comenzado a criticarla en redes por un reciente look que llevó durante un viaje, que a muchos les ha parecido poco femenino.

Critican a Adamari López por look andrógino de su hija Alaia

Adamari López y su hija Alaia fueron captadas en el aeropuerto antes de hacer un viaje y posaron para la prensa y los medios muy amorosamente.

En la foto se ve a la puertorriqueña con un vestido negro largo, sin maquillaje y el cabello suelto y liso y su hija llevaba un atuendo que muchos dicen es “poco femenino”.

Alaia de 9 años dejó de lado los vestidos para lucir un pantalón y una camisa blanca y llevaba el cabello recogido y un collar rosa, por lo que comenzaron a atacarla.

“Que me perdone pero la vestimenta tiene mucho que ver en los niños de cómo serán de grandes y esa ropa no es de niña”, “ay no otra Shiloh o Emme en camino”, “más tarde tendremos otra no binaria”, “Y esa vestimenta de la niña , que está pasando ?”, “Bueno vas por el camino equivocado si no cambias 😮”, “la niña es muy linda pero ya la estás vistiendo como niño”, “ay no ella era muy femenina, espero que no vaya a cambiar de género como las hijas de Angelina y JLo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La pequeña de 9 años acostumbra a llevar vestidos, shorts y looks rosados, pero esta vez optó por uno más cómodo, lo que no es motivo de críticas, y en caso que llevara looks andróginos como Shiloh y Emme no tienen por qué recriminarla, pues tiene derecho a vestir y ser quien quiera.