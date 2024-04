“Pensé que era Edith González”, el impactante look por el que confundieron a Adamari López con la actriz

Adamari López no deja de sorprender con sus looks y atuendos con los que impone tendencias y derrocha belleza a sus 52 años, además que sigue triunfando y actualmente se encuentra conduciendo el programa ¿Quién caerá? y Desiguales, donde brilla con su personalidad y belleza.

Recientemente la puertorriqueña llevó un look muy sexy y elegante que presumió en sus redes y le valió miles de halagos, pero no solo eso, sino que también la confundieron con otra hermosa actriz.

El look por el que confundieron a Adamari López con Edith González

Adamari López sorprendió a sus seguidores luciendo un minivestido blanco y negro muy “coquette”, con escote bardot y lazo en el centro.

A este atuendo le agregó un tocado de mallas negro muy elegante y sexy como los que le hemos visto a Kate Middleton y Meghan Markle y lo llevó con tacones negros y un anillo en el mismo tono.

Su cabello lo llevó suelto con ondas perfectas y glamurosas y lució un labial en tono rojo y uñas pintadas en el mismo tono, y lució completamente hermosa y perfecta.

Pero, no solo la llenaron de halagos, sino que la compararon y confundieron con la hermosa y fallecida actriz Edith González.

Adamari López Por este look compararon a la actriz y conductora con Edith González (@adamarilopez/Instagram)

“Hermosa pero así de golpe me recordaste a mi amada Edith González tu te ves radiante 🙌❤️”, “si, es cierto, a mi también, tan hermosa como Edith😍”, “cierto! al mirar la foto pensé que era Edith González”, “en la primera foto, me pasó lo mismo! Me recordó mucho a Edith”, “Coqueta, ejemplo de que, cuando se quiere se puede, imparable 🙌”, “amo ese look, te queda divino”, y “Super Regiaaa 🔥Bella🔥❤️”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Edith González falleció el 13 de junio de 2019 debido al cáncer de ovario con el que luchó por años, pero aún es recordada y amada por miles y jamás olvidarán su legado, su belleza, ni cada una de sus telenovelas, donde además compartió con Adamari.