“Ni Paola ni niña linda”: así es como Danna puso un límite al público que no la deja crecer

A sus 28 años, Danna quiere dejar de ser reconocida como esa estrella juvenil que desde que era una niña vimos en las telenovelas. Hoy es una mujer madura y quiere trasladar ese atributo a su música, sus proyectos televisivos e incluso hasta a su propio nombre porque ya no lleva el ‘Paola’, como nos acostumbró.

Este antes y después está muy bien representado en su nuevo álbum, Childstar, con el que pretende deshacerse por completo de esa antigua identidad y ser más fiel a sí misma.

Danna Paola La cantante se ha mostrado muy segura de sí misma con su cuerpo (Instagram)

Así es como Danna quiere que su público entienda que es una mujer

En una charla para Studio 92 citada en El Heraldo, la mexicana confesó que quiere dejar de ser un personaje creado para complacer a los demás y gustar a todo el mundo, para explorar su verdadero yo mostrando una faceta más real como artista.

“¿Por qué me llamo Danna Paola? Nunca me ha gustado mi segundo nombre, lloraba, entonces siempre he vivido a través de un personaje que me crearon”, reveló en la conversación sobre los motivos que la orillaron a modificar su nombre artístico, pese a tantos años de fama.

De hecho, confesó que vivió una infancia muy dura por tener que enfocarse mucho en su trabajo, estuvo sola, alejada de su familia y con carencias afectivas, algo que ahora reflexiona para sanar emocionalmente y que explaya en el disco.

Cuanto sufrimiento ha vivido María Belén alias Patito alias La niña de la mochila azul alias la que saliocon Derbez alias Danna Paola pic.twitter.com/ZWRrmc6uCi — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 13, 2024

“Qué mejor manera de saber que este proceso oscuro que estoy viviendo tiene que ver mucho con mi niñez, entonces estoy básicamente haciendo las paces y a parte estoy creando dentro de mi oscuridad algo muy luminoso”, expresó.

Incluso en sus letras habla de experiencias sexuales, como le confesó a la Burrita Burrona. “Soy un adulto, la gente como que todavía sigue en este de ya no es la linda niña, no güey, me gusta coger, verga”, confesó.

Esto lo acompaña con un cambio de imagen, donde ya no lleva su pelo rubio y se atreve a probar con vestimentas más sensuales, buscando hacer la transición que atravesaron otras estrellas como Miley Cyrus, Selena Gomez y Britney Spears.