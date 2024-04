“Le está dando duro a los tamales”, las crueles críticas a Miss Universo, Sheynnis Palacios, por reciente look

Miss Universo La joven de 23 años se ha convertido en blanco de críticas por su reciente look (Valeria Zurita/Instagram)

La Miss Universo, Sheynnis Palacios, sigue causando polémica en redes por supuestamente aumentar de peso, al igual que sucedió hace unos años con Harnaaz Sandhu.

Hace unas semanas comenzaron las críticas a la joven de Nicaragua por sus looks en los que según muchos usuarios se le ve pancita, y ahora han vuelto a atacarla.

Las crueles críticas a Miss Universo, Sheynnis Palacios, por su más reciente look

Miss Universo, Sheynnis Palacios, se encuentra de gira por el continente asiático y durante un reciente evento realizado en Laos, le llovieron las críticas por su look.

Recomendados

La famosa desfiló por la pasarela con un vestido entallado y strapless en tono azul que aseguran no le quedaba nada bien y mostraba que ha “subido de peso”.

“Le está dando duro a los tamales”, “se ve con unos kilitos de más”, “comiste mucho”, “pero qué pasa con estas mujeres que apenas ganan empiezan a engordar”, “se ve un poco rellena”, “pero qué le panzó, no se parece a ella”, “otra Alicia Machado”, “debería cuidar lo que come no entiendo qué les pasa”, y “le pasó como Harnaaz”, fueron algunas de las crueles críticas en redes.

Sheynnis llegó a China este lunes y ha encantado con sus looks, por lo que muchos han salido a defenderla, pues dicen que fue culpa del vestido que no la favoreció en ese momento, mientras que otros aseguran que no tiene nada de malo si subió de peso.

Hasta los momentos la joven no se ha pronunciado al respecto, solo se ha dedicado a compartir parte de su experiencia y gratos momentos en China con diferentes looks con los que derrocha clase y elegancia.

Además, ha hecho un gran trabajo representando a las mujeres fuertes, hermosas, reales y valientes y siempre ha sido un ejemplo incluso antes de participar en este tipo de concursos, pues tenía un negocio familiar de buñuelos y nacatamales que presumía en redes.