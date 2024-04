Acusan a Shakira de robar el protagonismo a Bizarrap en Coachella; así reaccionó el DJ

Bizarrap se ha posicionado como uno de los DJ del momento ante las distintas Sessions que ha realizado con distintos famosos de la talla de Ozuna, Rauw Alejandro y Shakira. Con la colombiana alcanzó su punto de fama más alto ante el revuelo que causó su Music Session #53 la cual estuvo dedicada a Gerard Piqué y a Clara Chía Martí.

El argentino ha formado una gran amistad con la diva de 46 años por lo que no ha dudado en invitarla a su más reciente presentación en el Festivald de Coacchella 2024 donde brindó un gran espectáculo, pero aseguran que pese a ello ha sido Shakira la que se robó el show.

Recordemos que tras el lanzamiento de su disco ‘Las mujeres ya no lloran’ la famosa ha realizado algunas apariciones públicas como parte de sus promociones y regreso a los escenarios, por lo que se ha mantenido en boca de todos.

La razón por la que acusan a Shakira de opacar a Bizarrap

Bizarrap y Shakira han aparecido juntos en varias oportunidades en las que el joven DJ no ha dudado en explayar su admiración por ella, al tratarse de una de las cantantes latinas más importantes de la industria musical.

Ahora que Biza le dio un espacio en su show ha sufrido mensajes negativos, pues aseguran que la famosa le robó el show tras aparecer simulando ser una loba cantando algunos de sus temas y hasta anunciar su gira mundial, con la que ha causado gran furor entre sus seguidores.

“¡Buenas noches, Coachella! Esto es increíble, muchísimas gracias, no saben lo que me gusta verles. Gracias Bizarrap, gracias por invitarme. La verdad es lo máximo estar aquí, con este público, contigo que eres mi colega, eres mi amigo”, dijo al subir al escenario.

Aunque Bizarrap se vio feliz de compartir tal momento con Shaki, las critica no faltaron y una de ellas ha sido por parte de Jacqueline Martínez, periodista de espectáculos quien acusó a la colombiana de haberlo opacado.

“Yo vi esta presentación de Bizzarrap, fue totalmente opaca o robada por Shakira ya que ella hizo una entrada triunfal como si fuera su propio espectáculo, simulando a una Loba y a parte aprovecha para anunciar su gira mundial. Siento que le robó el protagonismo a Bizarrap en Coachella no es como un concierto cualquiera es uno de los festivales más importantes si no sólo de Estados Unidos del mundo, siento que Shakira no tenía haber hecho eso”, dijo en una publicación en Instagram.

Pese a sus palabras hay quienes opinaron lo contrario asegurando que el DJ logra brillar aun más cuando esta junto a Shakira ante la amistad genuina que han formado y la combinación de ambos talentos.

Cabe mencionar que Bizarrap se ha encargado de presumir en sus redes sociales distintos momentos de su show en el festival entre ellos la aparición de Shakira, demostrando que contó con toda su aprobación.