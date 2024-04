“Aprende JLo”, el tierno gesto de Shakira con su equipo tras presentación en Coachella por el que la aplauden

Shakira está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera tras estrenar su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran y ahora ha anunciado su gira, lo que todos sus fans esperaban.

Desde que Piqué le fue infiel, la famosa se resguardó en la música y le ha servido no solo para drenar sus sentimientos y desahogarse, sino también para impulsar su carrera y ponerse de nuevo en los primeros lugares con sus temas.

Recientemente la famosa se presentó en Coachella, el famoso festival de música junto a Bizarrap y anunció su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”.

El tierno gesto que Shakira tuvo con su equipo tras su presentación en Coachella

Shakira no solo es una gran cantante, es una mujer muy humilde que constantemente tiene gestos de agradecimiento y amor con su equipo y recientemente lo hizo.

La colombiana sorprendió a sus bailarines y equipo tras su presentación de Coachella el pasado viernes al llevarlos a comer hamburguesas.

Fue uno de los integrantes de su equipo Aaron Snaiderman, quien compartió el momento en sus redes y escribió “Cena nocturna en Coachella con el equipo”.

En la imagen se ve a la cantante comiendo con su equipo de trabajo y muchos la felicitaron por tener tan lindo gesto y ser tan humilde, comparándola con Jennifer López, a quien han acusado de “prepotente” con sus asistentes por supuestas malos tratos y actitudes.

“Que bella Shakira tan humilde siempre”, “aprende JLo así se trata a un equipo de trabajo no como súbditos”, “esta mujer lo es todo, muchas deberían seguir su ejemplo”, “ella tan humilde, que linda”, “es que como no quererla, lo linda que es con la gente y los trata muy bien no como la JLo”, y “dios mío lo que daría por trabajar con Shakira y tener una jefa tan cool”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que se evidencia lo bien que Shakira trata a quienes trabajan con ella y para ella, la famosa siempre deja ver lo bien que la pasan y sin duda es la jefa que muchos quisieran tener.