Parejas reales del elenco de ‘Entre tierras’: varios actores tienen relaciones largas

El melodrama español Entre tierras está conquistando corazones alrededor del mundo con una apasionante historia llena de romance desde su estreno en Netflix a finales del mes de marzo.

Ambientada en los 60, la trama sigue a una humilde mujer andaluza que se ve forzada a casarse con un terrateniente de La Mancha a cambio de que asegure el bienestar económico de su familia.

No obstante, al llegar a su nuevo hogar, descubre que su presencia no alegra a los lugareños, deberá enfrentarse a enemigos taciturnos y a un marido abrumado que no es la persona que esperaba.

En la vida real, varias estrellas del elenco de esta adaptación de La esposa también viven romances con sus respectivas parejas, aunque no tan complicados como el matrimonio protagónico de la serie.

Las parejas reales del reparto de Entre tierras

¿Quieres saber qué actores tienen su corazón ocupado y quiénes son sus medias naranjas? Sigue leyendo para conocer el estatus sentimental del reparto principal de la serie española Entre tierras:

Megan Montaner

La actriz de María Rodríguez vive totalmente enamorada de su pareja, el biólogo Gorka Ortúzar, con quien tiene una relación desde 2013. La dupla tiene dos hijos pequeños juntos: Káel y Soren.

Megan Montaner junto a su pareja, Gorka Ortúzar | (Instagram)

Unax Ugalde

El actor de Manuel Cervantes está felizmente casado con una mujer llamada Neus Cerdá desde 2018. El matrimonio, que contrajo nupcias tras varios años de relación, tiene dos hijos: Odei y Marc.

Unax Ugalde junto a su esposa, Neus Cerdá | (Instagram)

Carlos Serrano

Aunque el galán que encarna a José Aguilar es muy hermético con su vida personal, aparentemente mantendría una relación sentimental con la actriz española Loreto Mauleón desde hace varios años.

Begoña Maestre

La intérprete Justa Martínez lleva más de dos décadas dichosamente unida al bombero Sergio Tubío Rey. Los tórtolos tienen dos hijos juntos con los que formaron una bella familia de cuatro.

Begoña Maestre junto a su pareja, Sergio Tubío | (Instagram)

Clara Garrido

La actriz detrás de Claudia Barea contó tener una relación con Nicolás Palacio de Wert, a quien conoció en el set de Acacias 38, en 2021. Al presente, la pareja aparentemente seguiría junta.

Clara Garrido junto a Nicolás Palacio de Wert | (Instagram)

Juanjo Puigcorbé

El histrión que da vida a Ramón Cervantes está hechizado completamente por su pareja, la también actriz española Lola Marceli, con quien un romance desde hace más de dos décadas.