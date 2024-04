“El día más importante” Junto a William Levy, Samadhi Zendejas cumple un sueño de vida

En medio del escándalo generado por la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, Samadhi Zendejas ha dado mucho de qué hablar por la cercanía que mantiene con el actor al participar juntos en la serie ‘Vuelve a mí'.

Fue a finales de junio del 2023 que la periodista Mandy Fridmann aseguró que Levy y Zendejas habían comenzado un romance, lo que coincidió con los rumores de separación de Elizabeth. En aquel momento, incluso se manejó que había fotografías que lo comprobaban, sin embargo, los actores desmintieron la información.

Mientras que en redes sociales Samadhi no ha dejado de ser criticada y acusada de ser “la tercera en discordia”, ella se mantiene enfocada en lo que realmente importa: los éxitos que está teniendo entre proyectos y sueños cumplidos.

Samadhi Zendejas cumple un sueño de vida

Samadhi Zendejas y de William Levy

Recientemente la actriz compartió con gran emoción que pudo cumplir su sueño de boda junto al actor cubano, aunque sea de manera ficticia.

Aunque su declaración avivó las llamas de la controversia y ha dejado a internautas cuestionando la naturaleza de la relación con William, ella dejó muy claro que se trató de una escena muy importante en la serie que están grabando juntos.

“Acompáñame a mi boda. Siempre soñé con este día, mi boda y fue muy linda (aunque sea de mentira)”, escribió en una serie de imágenes.

Zendejas además expresó que pudo experimentar nervios como si realmente estuviese por encontrarse con su amado en el altar pero por supuesto, todo es parte de la entrega que ha tenido hacia su personaje y la historia.

“Hola, bienvenidos al día más importante de toda la serie y de mi vida. De verdad estoy muy nerviosa, como si fuera una novia de verdad. Me siento la novia, estoy viviendo lo que vive una novia, me siento una novia de verdad”, expresó.

La gente de producción y el staff fueron parte de la magia ya que se encargaron de preparar a la actriz como si fuese una novia real e incluso evitaron que se encontrara con Levy para no tener “mala suerte” como dicta la superstición de las bodas.

“Voy a jugar a que es una boda de verdad. No he visto al novio, ni él me ha visto. Estoy a punto de salir del cuarto, para que me vea el novio. Les voy a mostrar la reacción de William”, sentenció.

Qué ha dicho Samadhi de William Levy y el hate en redes sociales

Samadhi no ha temido a la oleada de hate que hay en redes sociales pues ella está segura de la relación que tiene con William Levy como compañero de grabaciones. Incluso él mismo ha expresado de ella: “La verdad que tenemos muy buena química y nos la pasamos muy bien siempre en las grabaciones y estamos todo el tiempo riéndonos”, expresó el protagonista de “Café con aroma de mujer”.

Y respecto a quienes sólo expresan comentarios destructivos, Samadhi dijo que simplemente se dedica a bloquearlos.