Maite Perroni sorprendió al hablar de William Levy tras ruptura con Elizabeth: ¿qué dijo?

Maite Perroni y William Levy llegaron a ser una de las parejas más queridas de la televisión, luego que protagonizaran las telenovelas ‘Cuidado con el ángel’ y ‘Triunfo del amor’ en las que derrocharon su talento, carisma, belleza y sobre todo su complicidad, por lo que en la vida real enfrentaron criticas por presuntamente llevar su romance fuera de las pantallas.

La actriz fue duramente criticada por emparejarse con un hombre que se encontraba en relación con Elizabeth Gutiérrez y quien también enfrentaba rumores de ser un hombre infiel, por haber estado con otras compañeras de trabajo.

Aunque ambos negaron las acusaciones en aquel entonces, se les llegó a ver juntos fuera de los set de grabaciones. Ahora tras conocerse la separación de Levy con Gutiérrez, Perroni ha sido consultada al respecto.

Esto dijo Maite Perroni sobre ruptura de William Levy con Elizabeth Gutiérrez

Aunque Maite Perroni está actualmente casada con el productor Andrés Tovar con quien tuvo a su primera hija Lía, su pasado sigue siendo en medio del escrutinio por lo que al conocerse la separación del cubano, fue consultada al respecto y ella no dudó en opinar al respecto.

Perroni dejó muy clara su postura de no inmiscuirse en líos de parejas y fue tajante con la prensa que la esperaba en el aeropuerto de Ciudad de México.

“La verdad es que creo que hay que respetar la vida privada de los demás y yo por todos estos años siempre les he dicho, si de la mía hablo poco, de la vida de los demás mucho menos. Creo que hay que respetar y si uno pide eso hay que darlo también, entonces no me queda más qué decir”, dijo.

Han pasado 14 años de que los actores trabajaron juntos en televisión, y ahora ella busca mantenerse alejada de las especulaciones para disfrutar su nueva vida, por lo que dejó claro que los problemas ajenos no le incuben.

Levy y Gutiérrez le pusieron fin a su relación tras más de 20 años juntos y dos hijos en común y aunque a lo alrgo de los años tuvieron distintas separaciones, todo parece indicar que le han puesto punto y final de la peor manera, al quedar envueltos en indirectas y hasta peleas en las que ha tenido que intervenir la policía.

Fue Elizabeth quien dio a conocer que se habían separado en medio de lágrimas y desde entonces él ha lanzado distintas advertencias e indirectas a través de sus redes sociales.