Todos los looks de la venganza que Elizabeth Gutiérrez lució antes de anunciar su separación de William Levy

Elizabeth Gutiérrez La actriz le dejó claro a William Levy lo que perdió con estos sexys looks (@gutierrezelizabeth_/Instagram)

Elizabeth Gutiérrez y William Levy tuvieron una relación complicada e intermitente durante 20 años, que estuvo llena de engaños e infidelidades por parte del actor.

Hubo muchas idas y vueltas durante esos años pero finalmente la actriz anunció la ruptura definitiva del padre de sus hijos, en una entrevista en la que se mostró muy afectada y triste.

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre aposté por mi relación. Amé a Willian, no es secreto. Fue el amor de mi vida. Quería mostrarnos como éramos durante los 20 años que tuvimos juntos”, dijo entre lágrimas en entrevista a la revista Hola! USA.

Esta decisión fue aplaudida por muchos en redes, pues aseguran que debe darse su lugar y ser feliz con un hombre que la ame y la valore, no como William Levy.

Pero, antes de anunciar la ruptura, la famosa ya había dado algunas señales con algunos textos e indirectas y con looks de la venganza, con los que le demostraba al actor lo que estaba perdiendo.

Los looks de la venganza que Elizabeth Gutiérrez lució antes de anunciar su separación de William Levy

Falda cut out y top de brillos

La actriz llevó un look negro muy sexy y espectacular compuesto por un a falda larga cut out con una cinta de brillos plateados en la cintura.

Esta falda la combinó con un top negro de mangas largas, con hombreras y una cinta de brillos plateados en el cuello, y su cabello lo llevó suelto y liso, luciendo hermosa y sensual.

Minivestido blanco y botines

Elizabeth derrochó estilo y sensualidad llevando un minivestido blanco de tiras finas, corte recto, ajustado en la cintura y con falda holgada y plisada.

Este look lo llevó con unos botines celestes con los que presumió sus tonificadas piernas y complementó con bolso de lado.

Elizabeth Gutiérrez Este fue uno de los looks de la venganza que la famosa lució (@gutierrezelizabeth_/Instagram)

Jeans y top de mangas abullonadas

La actriz lució su espectacular figura con un look monocromático compuesto por unos jeans blancos y una blusa de mangas abullonadas con ligero escote y vuelos en la cintura.

Este look lo llevó con tacones y su cabello lo lució recogido en una cola con ondas ligeras, luciendo hermosa.

Elizabeth Gutiérrez La famosa brilló con este "look de la venganza" sexy y elegante (@gutierrezelizabeth_/Instagram)

Minifalda abombada y corsé

Elizabeth lució muy sexy y juvenil llevando un look muy coqueto de minifalda abombada amarilla de soles con un corsé de tiras gruesas en el mismo estilo.

Este atuendo lo llevó con unos tacones blancos y lució su cabello con ondas relajadas y lentes negros.