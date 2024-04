¿Fue por infiel? Elizabeth Gutiérrez revela la razón por la que se separó de William Levy

Elizabeth Gutiérrez ha roto el silencio tras 20 años callando las criticas por su relación con William Levy, quien ha sido acusado de haberle sido infiel con distintas actrices pese a la familia que formaron junto a sus hijos: Christopher y Kailey.

La actriz ha sido duramente señalada por haber permanecido tantos años al lado del galán de telenovelas, pese a sus presuntos amoríos, exposiciones y hasta desplantes. Sin embargo, recientemente reveló que ha puesto punto y final a la historia de amor.

Pese a que en 2022 la pareja anunciaba su separación, más tarde, decidieron darse una nueva oportunidad la cual no tuvo mayores frutos, pero si la dejó a ella nuevamente expuesta a duras criticas y consejos de superación.

Esto dijo Elizabeth Gutiérrez sobre el motivo de separación con William Levy

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz. De eso me enamoré, de su sonrisa... siempre lo quiero ver sonriendo. Pero creo que, no sé, hay cosas que, si no cambian, tú tienes que cambiar. Y esa fue la opción que tuve que tomar”, dijo durante entrevista a al revista Hola USA.

Aunque Gutiérrez calló por muchos años por el bienestar de su familia, ha decidido contar su verdad de la manera más elegante y con respeto a quien es el padre de sus hijos, pese a las situaciones que ha atravesado.

“Creo que vamos por caminos diferentes, que no hablamos el mismo lenguaje, tal vez. O sea, son muchas cosas”, contó sobre las razones que la llevaron a no continuar con la relación.

La artista también recordó cómo fueron sus días en España con el actor luego de haber intentado luchar por su familia y por el amor que aun había, por lo que no duda que ambos pusieron de su parte.

“Sí, fue muy lindo. Y creo que los dos tratábamos, los dos luchamos por nuestra familia y por nuestra relación. Los dos dimos lo mejor que pudimos en nuestra relación. Estoy segura que él también dio lo mejor de sí. Y es una excelente persona y un tipo con un corazón enorme que siempre nos dio lo mejor como familia, como proveedor. Pero creo que había muchas heridas que no se habían sanado”, agregó.

Los rumores de infidelidad también fueron abordados por la presentadora quien prefiere enfocarse en la historia que ambos vivieron desde la intimidad y no desde la exposición mediática.

“La prensa muchas veces inventa cosas. Yo sé lo que fue verdad, lo que no fue verdad, porque solo yo sé lo que yo viví. Nadie me lo tiene que contar. Entonces, nunca le presté atención a lo que la prensa decía. Como te dije, mis decisiones siempre han sido basadas en lo que yo he vivido, no en lo que los demás digan de él ni de mí. Mis decisiones nunca fueron basadas en lo exterior”, mencionó.

Sobre los consejos que le daban sobre terminar su relación fue tajante al asegurar que su decisión no dependía de lo que los demás opinarán o considerarán que debía hacer.

“Mi decisión fue basada en lo que yo sé, lo que sabemos los dos, y no era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no la tomara, o nunca me dejé llevar por nadie, ni siquiera mi familia. O sea, mi familia nunca me dijo que tomara una decisión ni mis amistades. Todo el mundo apostaba por nuestra familia. Mis decisiones son solas. Yo las tomo, yo sé cuándo y por eso creo que tal vez me ven en paz, feliz, porque sé que no pude dar más, di todo”, enfatizó.