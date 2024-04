Series coreanas de terror y ciencia ficción además de ‘Parasytes: los grises’ que no te puedes perder en Netflix

En los últimos años, las series coreanas han experimentado un crecimiento exponencial en popularidad en plataformas de streaming como Netflix, y dentro de este fenómeno, los géneros del terror y la ciencia ficción han surgido como favoritos entre los espectadores de todo el mundo.

El gran auge en torno a éstas se debe a múltiples factores como sus narrativas únicas y originales que se traducen en tramas intrigantes y emocionantes que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos en cada episodio. Muchas de éstas se enfocan en historias de fantasmas profundamente arraigadas en la mitología coreana o criaturas de otros planetas con los que exploran temas futuristas.

Ahora, una serie está acaparando la atención y se ha posicionado con fuerza en el Top 10 semanal de Netflix. Se trata de ‘Parasyte: los grises’, la cual a su vez ha despertado la curiosidad por otras producciones del estilo. ¿Quieres saber más? ¡Aquí te decimos todo!

Recomendados

Series (Netflix)

Una serie que desafía los límites

‘Parasyte: Los grises’ de Netflix está directamente vinculada al manga ‘Parasyte’, de Hitoshi Iwaaki. Desde su llegada a la plataforma, se ha convertido en una de las producciones más emocionantes de 2024 al combinar el genio del director Yeon Sang-ho para inyectar una buena dosis de terror.

Esta serie de seis episodios ha resultado ser una excelente opción no sólo para los amantes del anime que buscan una adaptación fiel y de calidad de acción en vivo, sino también para aquellos interesados en una serie de terror que se aleje de los típicos temas de zombis.

Protagonizada por Jeon So-nee (Our Blooming Youth, When My Love Blooms, Soulmate) como Jeong Su-in y Koo Kyo-hwan (Peninsula, Monstrous) como Seol Kang-woo, la historia gira en torno a un hombre que se apega a un organismo parásito y otro que está en busca de su hermana desaparecida. ‘Parasyte’ incluye intensos debates sobre el ciclo de la vida y el lugar de la humanidad en el mundo.

Series (Netflix)

Otras series surcoreanas de ciencia ficción y terror que puedes ver en Netflix

Kingdom

Una serie coreana que mezcla terror y drama histórico. La historia nos transporta a la época de la dinastía Joseon en Corea, donde un príncipe heredero se enfrenta a una epidemia que transforma a las personas en monstruos devoradores de carne. La serie involucra zombies y mucha acción, convirtiéndola en una experiencia única y emocionante.

Series (Netflix)

The Uncanny Counter

Una de las series de ciencia ficción más aclamadas por su trama que sigue a un grupo de cazadores de demonios conocidos como “The Counters”, quienes se enfrentan a criaturas malignas que acechan en la oscuridad.

Sweet Home

Basada en el popular webtoon del mismo nombre, esta serie se centra en un grupo de personas que luchan por sobrevivir en un edificio de apartamentos infestado de monstruos. Sus efectos visuales impresionantes e historia emocionante hacen de ‘Sweet Home’ una de las producciones más emocionantes y populares en la plataforma.