¿Igual que Yailin y Tekashi? Policía acudió a casa de William Levy y Elizabeth tras varias discusiones por infidelidades

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han sido una de las parejas más criticadas de la farándula ante las supuestas infidelidades que cometió el actor con distinta actrices, las cuales ella perdonaba, y quedaban envueltos en constantes rupturas y reconciliaciones.

Ahora que Gutiérrez ha dado a conocer que le han puesto punto y final a la relación tras más de 20 años juntos y dos hijos en común, la expareja ha enfrentado episodios de violencia por lo que la policía ha tenido que intervenir.

Así lo ha dado a conocer el medio People, quien obtuvo declaraciones de ambos luego de darse a conocer que efectivos de seguridad han tenido que acudir al que fue su hogar en al menos cuatro oportunidades.

Recomendados

William Levy y Elizabeth Gutiérrez protagonizan peleas y los llaman tóxicos

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han sido tildados en redes sociales de “tóxicos” y “peligrosos” por no soltar una relación en buenos términos y quedar envueltos en episodios de violencia.

Tras informes revelados por la policía de Florida el último incidente de la expareja sucedió el pasado 2 de marzo cuando ella llamara a la policía luego que su hija Kailey acudiera a la casa de su padre con dos primas a buscar su ropa, mientras la actriz esperaba afuera.

Al parecer la joven de 14 años “escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal” y al intentar entrar la misma estaba cerrada, mientras que Levy salió de la misma y empujó a su hija para evitar que entrara.

Según informaron los uniformados, el actor escuchó los golpes y que su hija gritaba “¿dónde está la p..a?”, mientras negaba haber empujado a su hija y haber estado con alguien.

La investigación terminó en buenos términos al no haber indicios de violencia y se conoció que Elizabeth se mudó de dicha vivienda y actualmente reside “en una locación desconocida de Miami”.

“Después de un mes y medio [de haberse ido de la casa], Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara”, contó Levy a People.

Pero esta no fue la única vez que la policía tuvo que acudir a la casa del famoso, pues un día antes, se produjo otro incidente, puesto que William desconocía el paradero de su hija tras la mudanza de su madre.

Según el relató, llamó a su hija tras una discusión con su madre, para saber donde se encuentran viviendo y esta le trancó el teléfono por lo que exigía saber donde se encuentra.

“Yo tengo que saber dónde está mi hija. Tenía que saber dónde está mi hija. Se comunicaron con ella, está bien. Entonces yo dije: ‘Perfecto, gracias’”, reveló.

Dos meses antes, la expareja había quedado envuelta en otro pleito, exactamente el 29 de enero, cuando la policía acude a la casa a 3 de la mañana y encontraron a Gutiérrez llorando luego que el padre de sus hijos llegara gritando que era una “jo..da p..a” y que se fuera de la casa.

Según la famosa, Levy, tenía una pistola en la cintura y subió al segundo piso a inspeccionarlo, pues él tenía sospechas de que había otro hombre en su hogar, por lo que ella aprovechó el momento para huir y esconderse en unos matorrales.

Elizabeth sostuvo que el actor recién llegaba de casa de unos amigos donde estuvo bebiendo y aseguró que tiene problemas con las bebidas alcohólicas, hasta mencionó que sospechaba de que consumía estupefacientes por las “alucinaciones”.

Según la versión de William, se encontraba en casa de su amigo cuando vio por videovigilancia de la casa que había un hombre en el clóset del dormitorio con Gutiérrez, situación que lo llevóa regresar por no aceptar que estuviese con otro hombre en su casa cuando estaban sus hijos. Sobre el arma aseguró que fue para protegerse.

También negó estar tomado, el consumo de drogas y haberle hecho daño a su ex apreja. Sobre el video la policía no encontró ningún intruso.

“Se investigó el caso y me entrevistaron, entrevistaron a mi hija, a mi hijo, a Elizabeth y concluyeron que no estaba tomado ni nada. Pensé que había alguien en la casa, busqué la pistola para asegurarme de que no había nadie”, explicó. “Los policías vieron que no estaba tomado, y se hizo la investigación que se hizo”, contó.