La reacción de Samadhi Zendejas a críticas en redes tras ser acusada de ser amante de William Levy

Samadhi Zendejas ha quedado en el medio de la controversia causada por Elizabeth Gutiérrez quien anunció su separación con William Levy y han protagonizado varias indirectas en redes sociales. La joven actriz quedó salpicada al ser acusada de ser la amante del galán de telenovelas.

Luego que Zendejas y Levy protagonizaran la telenovela ‘Vuelve a mí’ la química y conexión entre ambos llevó a muchos a pensar que había algo más que una amistad y relación laboral, situación que ellos han alimentado con sus apariciones fuera de los set de grabaciones.

Aunque ella ha preferido mantenerse alejada de las duras acusaciones que le han hecho a través de sus redes sociales, ha lanzado un mensaje dejando clara su postura ante los haters.

Esto hace Samadhi Zendejas con los mensajes de odio que recibe

Samadhi Zendejas es una de las actrices del momento que cuenta con gran carisma y talento, pero al verse involucrada con Levy ha tenido que esquivar una ola de hate. Esto luego que el cubano sea famoso por involucrarse sentimentalmente con las actrices con las que trabaja.

Y es que son varias las mujeres de la farándula que han caído en la red de seducción de William, pese a que este mantuvo una intermitente relación con Elizabeth durante 20 años.

La actriz de 29 años y el actor de 43, aparecieron juntos en un video desde un auto donde se les ve paseando en medio de la noche mientras disfrutan de algunas canciones. La situación llevó a Gutiérrez ha lanzar mensajes en Instagram que fueron considerados como indirectas y más tarde protagonizó una candente entrevista donde reveló el fin de su relación.

En medio del alboroto, Samadhi se ha mantenido activa en sus redes y recientemente colgó un divertido video donde aparece yendo de compras y comiendo, por lo que aprovechó para leer los comentarios de una de sus últimas publicaciones y al notar comentarios negativos aseguró que al verlos prefiere bloquear a esas personas

“Voy a bloquear a esa persona. A mí me gusta bloquear cuando me escriben algo grueso”, dijo entre risas para demostrar que las criticas no le quitan el sueño.

Pese a sus palabras su video se coló de comentarios en apoyo a Elizabeth Gutiérrez y de insultos por ser la “amante”, aunque no este confirmada una relación con quien fue su compañero de trabajo.