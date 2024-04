Las estrategias que usa Adamari López para regular las redes sociales a su hija y la aplauden

La hija de Adamari López, Alaïa, es toda un sensación en las redes sociales. A sus nueve años ya cuenta con 1,2 millones de seguidores en Instagram. Allí hay fotos de sus actividades deportivas y recreativas, bailes, cumpleaños, primera comunión, vacaciones y eventos. Ha demostrado que tiene el talento artístico de sus padres. Pero, sus padres, la actriz Adamari López y el bailarín Toni Acosta, aplican una gran estrategia para su interacción con el mundo digital.

El 4 de abril de 2015 fue la primera vez que Alaïa, de tan solo un mes de nacida, incursionó en las redes sociales, desde entonces en su feed se puede ser su crecimiento en las 322 publicaciones que han publicado hasta hoy. Adamari explicó, el pasado 4 de abril, cómo hace para fiscalizar el contenido que se sube y que la niña consume de las redes sociales.

En el programa Desiguales, de Univisión, y que ella modera, tuvo de invitado al comediante y creador de contenidos, Markos, con quien tocaron este tema tan importante para todos padres en la actualidad y él afirmó que ha tenido algunos inconvenientes desde que su hija, de 11 años, está en las redes: “Aún cuando supervisamos el contenido que está viendo, siempre hay huecos donde tú no estás supervisando”.

Recomendados

El humorista venezolano hizo referencia a que a pesar del control, suele colarse algún contenido para adulto en lo que los niños están viendo. Ante esta situación, Adamari intervino y afirmó que Alaïa se interesa mucho por los reels, Tik Tok, ya sea porque la ve haciéndolo o porque las amiguitas le comentan.

Ella y Toni encontraron una estrategia para que su hija suba contenido en Instagram, pero que se mantenga resguardada: “Ella (Alaïa) no tiene acceso, bajo ningún circunstancia, a esa red social. Yo soy la que su monto, junto con su papá,. Le puedo enseñar: ‘Voy a subir esto de ti, ¿estás de acuerdo? sí o no’, dependiendo lo que me quiera decir, pero ella no tiene la potestad de agarrar un aparato, buscar en su red social y ver qué es lo que le ponen, ni en la mía ni ninguna”, explicó la también presentadora de televisión.

López acotó que la pequeña sí ve contenido en Youtube porque adora todo el tema relacionado con el fútbol, sus jugadores e historia, por lo que la artista de 52 años ha notado cómo, en más de una oportunidad, la misma plataforma le ha mostrado contenido que no es apropiado para su edad, ya que son shorts que tienen la fuente principal en Instagram o Tik Tok.

Tanto Adamari como Markos coincidieron que Snapchat es la más difícil de supervisar, ya que los mensajes no duran en el tiempo, pues se borran una vez que fue leído, impidiendo que los padres puedan saber qué escribieron, qué recibió, con quién chatea su hijo, lo que lo convierte en algo peligroso para los menores de edad.