Tras hablar de su batalla para ser madre, Adamari López festeja en grande el cumpleaños de su hija

Adamari López La conductora no dudó en derrochar lujos para celebrar a su hija (Instagram)

Adamari López recientemente se sinceró en su nuevo programa de Youtube, Ada y Chiqui de Show sobre las dificultades que tuvo para embarazarse tras vencer el cáncer.

“En mi caso ya saben que yo tuve que recurrir a la fertilidad in vitro porque tuve cáncer y no se me daba fácilmente el poder quedar embarazada. Intenté en muchísimas oportunidades. Guardé embriones porque cuando iba a empezar el proceso de quimioterapia se acortaba la posibilidad. Yo ya tenía 33 años”, explicó.

“Sabía yo que iba a ser bastante difícil quedarme embarazada”, dijo y confesó que “lo intentó todo”, incluyendo tener relaciones diario, inyecciones hormonales, acupuntura pero que nada funcionaba. “Decía, si yo soy una buena persona, ¿por qué no podía quedar embarazada?”, expresó.

Adamari López La conductora se ha sincerado sobre lo difícil que le fue convertirse en mamá (Instagram)

La conductora destacó que incluso pensó en la opción de pagar por un vientre subrogado pero que mientras veía todas las opciones, insitió en intentarlo de forma natural hasta que finalmente se dio y el 4 de marzo de 2015 dio la bienvenida a su hija Alaïa junto a su entonces pareja, Toni Costa.

Adamari ha contribuido significativamente a concienciar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer, inspirando a sus seguidoras que están luchando contra esta enfermedad a mantenerse fuertes. Además, a través de relatos personales como su búsqueda para convertirse en madre, ha brindado apoyo y compañía a otras mujeres que atraviesan por experiencias similares.

Adamari López festeja en grande el cumpleaños de su hija Alaïa

Adamari López La conductora celebró el cumpleaños de su hija en grande (Instagram)

Ahora que Alaïa cumplió 9 años, la conductora organizó una espectacular celebración para que ésta se divirtiera en compañía de sus amigos y tuviera un gran recuerdo. La conductora compartió emocionada imágenes y detalles exclusivos de la fiesta, la cual tuvo lugar en un parque de diversiones cubierto en Doral, Florida.

“Disfruto cada momento de celebrar su vida. El deseo de tenerla fue tan profundo que no puedo evitar emocionarme al celebrar el maravilloso milagro que ella representa para mí”, expresó.

“Este año ella quería algo que tuviera que ver con deportes, quería algo que fuera de jugar, de brincar, de hacer lo que a ella le gusta. Es un lugar para brincar, saltar y hacer actividades físicas”.

Además, la conductora también ha dado lecciones sobre lo importante que es para los hijos que sus padres divorciados tengan un buen acuerdo de co-crianza.

Es así como, pese a llevar dos años separada de Toni Costa, este siempre está presente y el cumpleaños de Alaïa no fue la excepción. “Los dos lo que tenemos como prioridad en nuestra vida es Alaïa. Estamos ahí y ella lo sabe”, destacó.

A lo largo de los años, Adamari ha sido muy criticada por “derrochar demasiado” en su hija pero la historia de lo difícil que fue concebirla, hace que tenga toda la razón en buscar darle lo mejor.

Las decisiones que toman las madres sobre cómo educar y consentir a sus hijos están influenciadas por una variedad de factores, incluidos sus propios valores, experiencias personales y circunstancias individuales

Cada madre tiene su propio enfoque único cuando se trata de criar y consentir a sus hijos, y es importante recordar que no existe una sola forma “correcta” de hacerlo. En lugar de criticar, es crucial practicar la empatía y el apoyo, reconociendo que todas las madres están haciendo lo mejor que pueden en las circunstancias que enfrentan.