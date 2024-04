Hermana de Victoria Ruffo reaparece y habla de la afección que le impide volver como actriz

En el mundo del entretenimiento, hay nombres que trascienden generaciones y dejan una huella imborrable en la memoria del público. Uno de esos nombres es el de Gaby Ruffo, reconocida actriz mexicana cuyo talento y carisma la convirtieron en un ícono de la pantalla chica.

Más allá de ser la hermana de la famosa actriz Victoria Ruffo, Gaby forjó su propio camino en la industria del espectáculo, dejando una marca única que ha hecho que hoy muchos se pregunten sobre su paradero.

Mientras que algunos consideran que quedó en el olvido y que fue “opacada” por su propia hermana, la llamada “muñequita del pastel” posee un poderoso currículum. Eso sí, una afección le estaría impidiendo volver a la actuación.

Ahora que la familia Ruffo ha estado en la mira con el tema de la llegada de la primer nieta de Victoria, reporteros lograron interceptar a Gabriela para cuestionarla por su “desaparición” del ojo público.

El reportero Edén Dorantes le señaló que el público la extraña pero ésta de inmediato reaccionó diciendo que “la esperaran” a que bajara de peso y reveló que ha estado teniendo problemas con la tiroides y la endometriosis, lo cual también habría sido un impedimento para enfocarse en la actuación.

“Eres una de las actrices que está muy desperdiciada, hace mucho que no te vemos haciendo cosas pero sí estás haciendo cosas”, le dice el reportero, a lo que Ruffo responde: “Yo de actriz ya no. Hace muchisísimos años. Cuando empezó la conducción dejé todo”.

Al preguntarle sobre su nuevo proyecto, la estrella dijo que se encontraba escribiendo una novela. “Está Pedro Ortiz de Pinedo, vamos muy avanzados y muy contentos. Será un melodrama clásico y no me extrañen, aquí estoy, hace mucho años que estoy escribiendo”, comentó, asegurando que lo suyo es escribir.

¿Qué fue de Gabriela Ruffo?

Gabriela también se convirtió en un ícono de la pantalla chica. Saltó a la fama, en la década de los 90 gracias a su trabajo como conductora en programas de concursos y programas infantiles como ‘TVO’ y ‘Llévatelo’., lo que le dio una gran reputación y un estilo familiar que hacía que niños y adultos la adoraran. Además de actriz y conductora, también se desempeñó como cantante, locutora de radio y guionista.

Inició su carrera en televisión al lado de su hermana Victoria en Quiéreme siempre, cuando apenas tenía 14 años. Más adelante participó en Nuevas Tardes con Diego Schoening. También actuó en teatro en obras como Ahí va la novia y Piratas con Manuel “El Loco” Valdés. En 1995 protagonizó la película Embrujo de rock con lo que demostró su talento histriónico.

El haber sido parte de programas infantiles, hizo que Gabriela tuviera un interés especial en la educación de niños por lo que, valiéndose de su preparación Montessori, produjo el programa de radio La casa de los niños, donde trabajó con su sobrino José Eduardo Derbez.

Se alejó durante un tiempo de los reflectores pero en 2013 regresó a la conducción con el programa En la mañana con la Ruffo por la cadena de televisión y radio Grupo Fórmula. Además, en 2014 tuvo la oportunidad de incursionar como escritora en la adaptación de telenovelas como El color de la pasión y Mi marido tiene familia, siendo ésta última un gran éxito.

“Ya no regreso a tele frente a cámara, ya no mira a veces extraño la conducción por que eso es verdaderamente lo que me gustaba, pero como actriz no, yo ya no puedo con eso”, reveló en una entrevista.