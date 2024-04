“Hay que saber separar”: Victoria Ruffo revela cómo será el bautizo de su nieta con los Derbez

Desde que José Eduardo Derbez anunció que sería padre por primera vez, su familia ha estado en las nubes consintiendo a a la pequeña que ha sido llamada Tessa. Fue a principios de año que el actor reveló la gran noticia junto a su novia Paola Dalay, con quien ha estado por cuatro años. “Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo menos con miedo. Te amo Paola”, se lee al pie de unas fotografías publicadas en Instagram, donde la pareja sostiene un ultrasonido del bebé.

Ahora que el embarazo ya está más avanzado, Paola y José Eduardo han comenzado con las celebraciones del baby shower sin embargo, la separación que hay entre los Derbez y los Ruffo ha sido tema de conversación en redes sociales pues internautas se preguntan si en algún momento se verán las caras ambas familias.

El baby shower de José Eduardo y Paola Dalay

José Eduardo explicó a la prensa qué pasaba respecto a esto. “Se separaron hace muchos años ellos, son dos familias, entonces va haber un baby shower de los Derbez y otro baby shower de mi mamá”, dijo en entrevista con Grupo Fórmula.

El primer Baby Shower que tuvo Tessa corrió a cargo de los Derbez en lo que fue un evento muy espiritual con una ceremonia con velas y flores en la que la pareja se leyeron emotivas cartas, así como también recibieron los deseos de Alessandra Rosaldo, Aitana, Vadhir Derbez, Aislinn Derbez y la pequeña Kailani. “Nos leímos unas cartas que nos escribimos y no paramos de llorar”, comentó Paola en un video en el que presumió cómo se vivió el momento.

José Eduardo Derbez Victoria Ruffo reveló qué pasará con el bautizo de su nieta (Instagram)

El segundo Baby Shower estuvo organizado por Victoria Ruffo, quien optó por “echar la casa por la ventana” al ofrecer una gran fiesta en compañía de familiares, amigos de José Eduardo y figuras del medio artístico cercanas a los Ruffo como Ana Martín, Arlette Pacheco, Grettel Valdez y Ariadne Díaz.

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver la espléndida decoración, los regalos y el karaoke con el que amenizaron el evento. “Qué día tan bonito 😍 , te amamos Tessa 🌸 Gracias a todos los que nos ayudaron a que esto saliera increíble”, escribió Paola en la publicación con la recapitulación del día.

La situación ha desatado todo tipo de comentarios en las publicaciones de ambos Baby Shower: “¡Qué mala onda que tengan que dividir todo! ¿Por qué no invitan a Aislin y a Alessandra? O sea, ¿que cuando crezca la niña no podrá ver a su tía Aitana y a su prima Kai? ¿No las van a invitar porque son de la otra familia? ¡Qué infantiles y de poca clase! Y más que lo permita José Eduardo y Paola. Si es un baby shower, ¡debe estar toda la familia!”. “Siento que estuvo mas bonito este baby shower que el que le hicieron los derbez”. “Que lindo detalle... Uno con el padre y otro con la madre, porq son tan distintos a la hora de celebrar”, se lee.

¿Los Ruffo y los Derbez se unirán en el bautizo de la hija de José Eduardo?

Si bien José Eduardo y Paola han disfrutado cada una de las celebraciones, la gran pregunta que ha surgido ha sido qué pasará cuando llegue el Baby Shower y si cada familia organizará uno para no tener que fusionarse en una sola ceremonia. Ante esto, ha sido la propia Victoria Ruffo quien ha salido a responder y poner un alto a las especulaciones.

“No son mis amigos. Ellos tampoco me invitaron al suyo”, dijo sobre el baby shower. “Digo, evidentemente tiene dos familias José Eduardo, su papá tiene otra familia otros hijos y se lleva bien con ellos y de este lado tiene otra familia, otros hermanos y también se lleva bien con ellos. No me molesta para nada. Hay que saber separar y diferenciar las cosas”.