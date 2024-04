¿Está afectado? Así reaccionó William Levy a las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez confirmó lo que era un secreto a voces desde hace semanas: está separada definitivamente de William Levy, pero no especificó motivos que los llevaron a tomar esa decisión después de 20 años de romance. Tras ciertas indirectas que ella envió en sus redes sociales, le concedió una entrevista a Hola donde abrió su corazón.

“Los ardidos que mueran de envidia”: las 5 fotos de Elizabeth Gutiérrez y William Levy que demuestran que el amor vence barreras Elizabeth Gutiérrez y William Levy de nuevo juntos (Instagram: @gutierrezelizabeth_)

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, expresó a la publicación.

No obstante, la ex de William Levy sí que dejó algunos mensajes picantes en su Instagram que despertaron la reacción del actor cubano

“Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue”, dijo. “Si ‘cualquiera’ puede tenerlo, yo no lo quiero”, agregó a modo de ‘indirecta’, aseguran los internautas.

Elizabeth Gutiérrez usó las historias de Instagram para expresarse.

En especial, porque su mensaje llegó después que Samadhi Zendejas, coprotagonista del cubano, publicara un video donde se les ve compartiendo cómplices.

Ante esto, William Levy también usó sus redes sociales y expuso: “En la vida hay personas a las que simplemente no les gusta verte sonreír. Personas que en las noches te tratan de destruir dañando tu imagen, te amenazan y que tristemente hasta tratan de difamarte públicamente. Personas que luego en el día dicen creer en Dios. Ojalá que sí encuentren a Dios en su vida así les llene el corazón de amor y de luz”.