“Soy ex gordita”, el trend con el que Angélica Vale está indignando a todos en redes sociales

A finales de 2023, Angélica Vale apareció frente a las cámaras con una impactante transformación física tras perder 20 kilos gracias a un tratamiento hormonal bajo supervisión de una médica endocrinóloga y un minuscioso cuidado con los alimentos que consume. Esto no sólo se ha tratado de un tema de verse delgada por vanidad sino de cuidar su cuerpo para mejorar su salud. “Me desintoxicaron. Yo comía tres lechugas y no bajaba ni una libra preguntándome por qué. Pero fue un rollo hormonal”, explicó el año pasado.

Si bien se ha llenado de halagos por la felicidad que destila y su disciplina ha sido aplaudida por muchos, algunos sólo se han dedicado a criticar, señalando que “desde que bajó de peso se ve avenjentada”.

Por supuesto, esto no ha sido de importancia para la actriz ya que se encuentra en una etapa en la que está cumpliendo muchos sueños. Angélica no sólo tuvo la oportunidad de protagonizar el exitoso musical “Vaselina” en México y promocionar su programa de radio, sino que también anunció la gira “Las Angélicas” junto a su madre, Angélica María. La “cereza del pastel” ha sido su gran regreso a la pantalla como conductora de diversos programas de telvesión y entregas de premios.

Ahora, parece que para algunos el tema de la transformación de Angélica “ha llegado demasiado lejos” ya que un trend viral que hizo junto a sus compañeros de Despierta América en el que se burlan de sus experiencias como “ex gorditos”, está siendo considerado como “ofensivo”.

“Soy ex gordita y por supuesto que siempre me vestía de negro”, comienza Angélica Vale y luego dice: “soy ex gordita y por supuesto que todavía me sorprendo cuando me veo en el espejo”.

Junto a ella, sus compañeros Raúl González y Alejandro Chambán mencionan otras situaciones de “ex gorditos” como: “Soy ex gordito y por supuesto que empezaba dieta todos los lunes y las acababa los martes”. “Soy ex gordito y por supuesto que tenía membresía en el gimnasio y nunca iba”. “Soy ex gordito por eso siempre escondía comida”. “Soy ex grdito y por supuesto siempre tenía suéter puesto hasta en el verano”. “Soy ex gordito por eso siempre que me dices te veo aumentando, me traumo”. “Somos ex gorditos y aprendimos a querernos en todas nuestas versiones”.

Angélica Vale La actriz se ha transformado drásticamente pero está cumpliendo sueños (Instagram)

“Soy Ex gordita y claro que estoy MINTIENDO decir como baje de peso..!🫠 les falto esa frase”. “Somos ex gorditos y obvio que nos vamos admitir que nos hicimos bariatrica 😂”. “Somos ex gorditos y obvio que vamos a decir que nos queríamos, pero nunca hicimos nada por salud… fue más facil hacernos la bariatica y usar ozempic, pero obvio nos da vergüenza admitirlo”. “Les faltó el agradecimiento a su cirujano bariátrico”. “Qupé video de tan mal gusto es este”, se lee en la publicación.

La transformación física de ‘La Vale’ ha sido tan impactante que las dudas entre internautas sobre cómo logró este cuerpo, no han dejado de circular. Mientras algunos señalan que se trató de una cirugía bariátrica o que toma medicmentos ella misma ha señalado que se trató con una endocrinóloga y también se apoyó en una aplicación para tener una nutrición balanceada.

“Fui con una doctora que es endocrinóloga que me dijo: ‘Antes de la menopausia te tengo que bajar de peso porque, sino va ser mucho más complicado’, y al mismo tiempo empecé una dieta con una app que ayuda a contabilizar las calorías, pero también te ayuda a dividir los alimentos en diferentes propiedades que tienen y su teoría es que entre más agua tengan los alimentos, más fácil es para ti sacarlos de tu cuerpo”, detalló la también cantante en una conversación con Maxine Woodside.