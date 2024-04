¡Junto a Enrique Guzmán! Silvia Pinal ‘reaparece’ en boda de su nieta: así luce actualmente

Silvia Pinal reapareció tras diversas complicaciones de salud en la boda de su nieta Giordana Guzmán, quien el pasado sábado 6 de abril unió su vida junto a la de Justin Engel en una boda íntima y muy privada donde fue vista la primera actriz junto a Enrique Guzmán.

Esto sucede meses después de que fuera una de las grandes ausentes el día de la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz en la Toscana italiana, esto debido a que su salud no le permitiría hacer un viaje tan extenso. Lamentablemente, no fue la única que no pudo acudir, a la lista se le sumó Sylvia Pasquel, la abuela de la novia, quien debido a un accidente, tampoco pudo estar presente.

Sin embargo, la historia cambió el pasado sábado cuando, la primera actriz acudió al enlace matrimonial de su nieta, quien es hija de Luis Enrique Guzmán, disfrutando de un ameno momento familiar.

Los detalles de la boda de Giordana Guzmán

Fue el pasado 6 de abril al medio día que Giordana Guzmán y Justin Engel se casaron en una íntima boda civil desde la casa de Silvia Pinal, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, Jardines del Pedregal.

Esto sucede luego de que vivieran cuatro años de relación juntos y una polémica por la sexualidad de la nieta de Pinal comentando: “Hay una teoría muy bonita que es la teoría ‘Queer’, que me gustaría que más gente se atreviera a identificarse con esa porque para mí el amor no tiene color, ni forma, ni género, entonces yo creo que me enamoro de las personas y no exactamente del sexo”.

Por ahora solo se conoce que la nieta de la primera actriz es diseñadora de joyas, pero poco se sabe sobre Justin Engel, más que es de origen estadounidense.

Giordana Guzmán y Justin Engel Instagram (Instagram)

A diferencia de la boda de Michelle Salas a la que los invitados tuvieron que viajar, la hermana de Schersa Guzmán, eligió un spot en el que su abuela podría estar presente presenciando su momento de dicha y compartiendo con ella uno de los momentos más importantes de su vida.

Fue la asistente de Silvia Pinal quien reveló más detalles de la boda de Giordana Guzmán, contando parte del menú que estuvo compuesto como: espagueti al horno, espagueti con mariscos, salmón, ensalada mediterránea, ensalada con camarones y pico de gallo, ceviche y puré de papa que por cierto ella misma preparó junto a su hijo. Además, contó como fue el reencuentro entre la actriz y Enrique Guzmán.

Silvia Pinal se reencuentra con Enrique Guzmán en la boda de su nieta

Fue Efigenia Ramos quien contó que Silvia Pinal estaría feliz con el matrimonio de su nieta, y que incluso se saludó con Enrique Guzmán, quien compartió su dicha y entusiasmo por este enlace: “Es la primera nieta que se me casa, así que estoy muy contento” y dijo a los medios de comunicación que existía la posibilidad de que le cantara una canción a los novios. Entre los invitados a la boda, estuvieron Alejandra Guzmán y su hermana Schersa junto a su novio Lluhi.