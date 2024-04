Éstas son las películas internacionales que hoy son todo un suceso en Netflix

En los últimos años, Netflix ha apostado por añadir producciones internacionales a su catálogo, acaparando la atención de la audiencia con sus tramas emocionantes, personajes entrañables y una ventana a culturas y lugares lejanos.

Éstas se han convertido en una oportunidad de sumergirnos en culturas diferentes, sin que la barrera del idioma sea un impedimento para disfrutarlas. Muchas de estas además nos ofrecen una visión auténtica de la vida en otros países, explorando temas sociales, políticos y culturales que pueden ser fascinantes. Desde dramas coreanos y dramas turcos hasta thrillers sudafricanos, en la lista semanal del TOP 10 de Netflix las películas internacionales han ganado un merecido puesto.

A continuación te dejamos una selección de las películas internacionales que están dando mucho de qué hablar en la plataforma.

Películas internacionales en Netflix para ver el fin de semana

Heart of the Hunter (Sudáfrica)

Heart of the Hunter

“Un asesino retirado debe volver a la acción cuando su amigo descubre una peligrosa conspiración en el corazón del Gobierno sudafricano”, se lee en la sinópsis oficial.

El crudo thriller policial sudafricano de Netflix, ‘Heart of the Hunter’, sumerge a los espectadores en un juego de alto riesgo de intriga política y redención. Adaptada de la apasionante novela de Deon Meyer, la película cuenta con un elenco estelar liderado por Bonko Khoza como Zuko Khumalo, un ex asesino que regresa a la refriega a regañadientes. Se trata de la adaptación de una novela del autor sudafricano Deon Meyer, publicada en 2002.

The Wages of Fear (Francia)

Una nueva versión de la película de Henri-Georges Clouzot, ganadora de la Palma de Oro en 1953, Le Salaire de la Peur llegó a Netflix para quedarse esta semana en el Top 10. La película de 2024 involucra a un grupo parisino de mercenarios contratados por una compañía petrolera para conducir camiones llenos de explosivos a través de un país desértico anónimo y devastado por la guerra. A la estresante tarea de la tripulación se suma el hecho de que tienen menos de 24 horas para entregar los camiones para detener un incendio de petróleo, mientras que la nitroglicerina que transportan es tan inestable que podría explotar si los camiones se sacuden demasiado fuerte.

Fighter (India)

Fighter (India)

Una película de acción india que está dando de qué hablar en la plataforma. La película sigue a los aviadores de la IAF que se unen como Air Dragons para enfrentar un peligro inminente, retratando su camaradería y batallas, tanto internas como externas. Al mero estilo de Top Gun y Maverick con Tom Cruise, esta cinta presenta una cautivadora historia de amistad, unidad y desafíos desafiantes. Dirigida por Siddharth Anand y protagonizada por reconocidos actores como Hrithik Roshan, Deepika Padukone y Anil Kapoor, Fighter marca el inicio de una emocionante franquicia de acción aérea.

Rewind (Filipinas)

Rewind (Filipinas)

Un drama romántico protagonizado por Dingdong Dantes como un hombre a quien se le da la oportunidad de viajar en el tiempo para salvar a su esposa (interpretada por la esposa en la vida real, Marian Rivera) de un accidente y arreglar su deteriorada relación. La cinta se estrenó el 25 de diciembre durante el Festival de Cine de Metro Manila 2023 pero es ahora que se ha aferrado a estar en la lista de popularidad de Netflix. Gazmen dijo que el estreno de la película en el festival fue una de las razones clave del éxito de taquilla de Rewind, ya que no se permite proyectar películas extranjeras en los cines durante la duración del festival.

Art of Love (Turquía)

Las películas románticas turcas gozan de una gran popularidad en la plataforma y ‘The Art of Love’ no ha sido la excepción. está ocupando un puesto importante en el Top 10. La trama gira en torno a Alin, quien se convierte en un oficial de policía de Interpol especializado en delitos contra el arte después de localizar a una persona que robaba obras de arte de valor incalculable. Su ex prometido Güney, a quien no ha hablado en años, resulta ser el ladrón. Alin quedó devastada cuando él la abandonó sin explicación, y su vida se vio afectada al volver a verlo, lo que aumentó su determinación para atraparlo.