“Pensé que era Britney Spears”: el último video de Shakira dejó a sus fans confundidos por esta razón

¿Qué tienen en común Shakira y Britney Spears? Pues además de ser famosas, estrellas del pop y grandes cantantes, el último video de la colombiana en Instagram ha generado comparaciones entre las dos. Y no porque se trate de una colaboración entre lasartistas, sino mas bien por lo ‘extraño’ que lució.

Para nadie es un secreto que la intérprete de Baby One More Time ha hecho un uso extravagante de sus redes sociales desde hace un tiempo para acá, lo que incluso ha motivado los rumores de que no se encuentra bien mentalmente. Desde bailes exóticos, desnudos, poses reveladoras, escritos polémicos y más son parte de su contenido.

Pues bien, ahora la barranquillera se encuentra de estreno con su álbum Las Mujeres Ya No Lloran y actualizó su perfil con un reel que se ha llevado críticas de todos los tipos.

¿Por qué compararon a Shakira con Britney Spears?

En la grabación, Shakira aparece promocionando su nuevo tema de la mano de Rauw Alejandro, llamado Cohete, el cual forma parte del disco. Con un atuendo deportivo en blanco, en el que destaca la sudadera con cierre frontal y lentes de sol para combinar el outfit, se mueve muy sonriente ante la cámara.

No obstante, muchos lo consideraron un poco extravagante de parte de Shakira, tal como hace Britney Spears en sus controvertidos videos.

“No sé por qué razón pensé que era uno de los videos de Britney Spears”; “Me dio la misma sensación de Britney”; “Full Britney este video”; “Da un poco de cringe como los videos de Britney”; escribieron los internautas.

Pero ese no fue el único señalamiento que se llevó la expareja de Gerard Piqué. Otros aprovecharon la ocasión para recordarle que su música suena demasiado “sintética” y que se detenga con los “rellenos” porque “está empezando a deformar su rostro”.