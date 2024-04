Este thriller sudafricano está en el puesto #1 de Netflix hoy: los críticos lo recomiendan por sus actuaciones y trama

Heart of the Hunter Una película hecha en Sudáfrica que te enganchará (Netflix)

En los últimos años, las películas sudafricanas de misterio y suspenso han ganado una gran audiencia en Netflix, demostrando que apostar por las producciones originales ha sido un gran acierto. Con tramas envolventes y una muestra de su cultura y percepción propia del género, estas producciones han capturado la imaginación de espectadores de todo el mundo.

Desde intrigas políticas hasta crímenes oscuros y secretos familiares, estas series exploran una amplia gama de temas que mantienen a los espectadores en vilo desde el primer episodio hasta el último. Además, los personajes complejos y bien desarrollados aportan una dimensión emocional adicional a las tramas, lo que permite a los espectadores conectarse profundamente con ellos y sus luchas.

Es así como en los últimos días, la serie ‘Heart of the Hunter’ llegó a posicionarse en la lista semanal de producciones más vistas en la plataforma. Así que si estás buscando algo nuevo que ver, aquí te contamos todo sobre esta serie.

Recomendados

¿De qué trata ‘Heart of the Hunter’?

Heart of the Hunter Una película hecha en Sudáfrica que te enganchará (Netflix)

“Un asesino retirado debe volver a la acción cuando su amigo descubre una peligrosa conspiración en el corazón del Gobierno sudafricano”, se lee en la sinópsis oficial.

El crudo thriller policial sudafricano de Netflix, ‘Heart of the Hunter’, sumerge a los espectadores en un juego de alto riesgo de intriga política y redención. Adaptada de la apasionante novela de Deon Meyer, la película cuenta con un elenco estelar liderado por Bonko Khoza como Zuko Khumalo, un ex asesino que regresa a la refriega a regañadientes.

Se trata de la adaptación de una novela del autor sudafricano Deon Meyer, publicada en 2002.

Heart of the Hunter Una película hecha en Sudáfrica que te enganchará (Netflix)

En la cinta vemos a Zuko Khumalo (Bonko Khoza) ha establecido una vida tranquila como hombre de familia, compartiendo su hogar con su novia Malime (Masasa Mbangeni) y su pequeño hijo, Paka. Sin embargo, su pasado oscuro está a punto de volver para atormentarlo. Su antiguo amigo y mentor, Johnny (Peter Butler), quien ahora es considerado un terrorista por el gobierno, repentinamente aparece exigiendo que Zuko se sumerja en una peligrosa misión por Sudáfrica. Johnny busca descubrir secretos oscuros sobre los políticos más influyentes que respaldan al candidato presidencial Daza Mtima (Sisanda Henna), incluyendo al propio Mtima.

Heart of the Hunter Una película hecha en Sudáfrica que te enganchará (Netflix)

Johnny advierte a Zuko que esta conspiración política tiene el potencial de desestabilizar todo el sistema de poder en Sudáfrica. Sin embargo, Johnny está demasiado comprometido para llevar a cabo la tarea por sí mismo. Ahora, la responsabilidad recae en Zuko pero tiene al gobierno observando cada uno de sus movimientos de cerca.

“Heart of the Hunter” es una novela emocionante y llena de acción que ofrece una visión penetrante de la sociedad sudafricana contemporánea, explorando temas como el crimen, la corrupción, la justicia y la redención. Con su narrativa ágil y sus personajes complejos, la novela ha sido aclamada tanto a nivel nacional como internacional, consolidando la reputación de Deon Meyer como uno de los principales autores de thriller de Sudáfrica.