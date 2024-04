Eiza González repite el look de “la chica del vestido amarillo” de 2018 y el significado detrás sería poderoso

Este está siendo un gran año para Eiza González, quien hace apenas unos días estaba celebrando el estreno de la serie de Netflix, ‘El problema de los 3 cuerpos’. Si bien aún saborea las mieles del éxito de dicho proyecto, ahora la mexicana ha estado enfocada en la promoción de su próxima película, ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’, la cual protagoniza al lado de nada más y nada menos que Henry Cavill.

El actor podrá ser uno de los hombres más guapos y cotizados de Hollywood actualmente sin embargo, ha sido el nombre de Eiza González el que ha salido a relucir no sólo porque la actriz también está dotada de gran belleza sino por el talento y carisma que desborda.

Recientemente Eiza apareció en el programa de Drew Barrymore donde habló del proyecto, la fama y hasta dio consejos de relaciones amorosas pero lo que destacó al momento de entrar al foro, fue que iba con un vestido amarillo de la firma Versace, lo que hizo que mucho recordaran uno de sus looks más icónicos de 2018.

Así se ganó Eiza González el titulo de “la chica del vestido amarillo”

En 2018, Eiza González dio mucho de qué hablar al aparecer en la alfombra roja de los Premios Oscar ataviada con un vestido amarillo de la forma Ralph Lauren. Todos los ojos se dirigieron hacia ella y es que pese a ser relativamente desconocida en aquel entonces, ya tenía muchas razones para destacar.

Aunque varios medios mexicanos cuestionaron la elección de la actriz para la ocasión, argumentando que no era adecuada, los medios internacionales afirmaron que logró su objetivo al captar la atención y ser considerada una de las mejor vestidas de la noche.

“Mira, así es como me sentí en este momento. Me sentí muy llena de vida y tan pronto me vi de amarillo, me sentí muy segura de ser una mujer. Y siento que eso realmente me ayudó a llegar a donde estoy, ser muy segura de mí misma. Sabía que iba a ser un estallido de color en un mar de mujeres y lo hice también para mí, fue terapéutico”, dijo para la revista People.

“Creo que el mensaje era como ser, usar algo bastante sencillo pero que, al mismo tiempo, representara cómo me siento. Me siento una mujer muy segura de mí misma, siento que he llegado adonde he llegado por mi seguridad y creo que el amarillo representa eso”, agregó. Criticada en México, pero aplaudida y halagada por medios internacionales, Eiza pasó a ser conocida como “la chica del vestido amarillo”, un color que tiene que ver con el reflejo de lo que ha logrado hoy. Y es que han pasado 6 años desde aquel momento, tiempo en el que la mexicana ha crecido como actriz, demostrando que está donde está por esfuerzo y mérito propio.

El poder de vestir de amarillo

Más que un simple tono brillante, el amarillo tiene un significado profundo y poderoso que resuena especialmente en el guardarropa de las mujeres y Eiza González lo sabe. Desde las pasarelas hasta el día a día, el amarillo ha sido un símbolo de alegría, confianza y audacia.

El amarillo es un color que evoca la energía del sol, irradiando vitalidad y optimismo. Para las mujeres, vestir de amarillo puede ser una forma de infundir su día con una dosis de positividad y alegría. Ya sea en un vestido llamativo, una blusa brillante o incluso en un pequeño detalle como un bolso o unos zapatos, el amarillo puede levantar el ánimo y traer una sensación de luminosidad a cualquier outfit.

Más allá de su aspecto visual, el amarillo también tiene una conexión con la confianza y la autoexpresión. Al vestir con este color, muchas mujeres encuentran una forma de destacarse y afirmar su individualidad. Es un color audaz que no pasa desapercibido, lo que puede brindar una sensación de seguridad en sí mismas y en su capacidad para destacar.