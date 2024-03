No creían en ella pero ahora Eiza González desata envidia riendo junto al hombre más guapo (VIDEO)

Ésta ha sido definitivamente una gran temporada para Eiza González y que no solamente estrenó con gran éxito la serie de Netflix, ‘El problema de los 3 cuerpos’ sino que ya está dándole la vuelta al mundo con la gira promocional de su próxima película, ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’.

La actriz ha sido blanco de críticas por su transformación física, supuestamente derivada de cirugías plásticas (de las cuales jamás ha hecho mención) pero también ha sido acusada de “no tener el suficiente talento para estar donde está”. Lamentablemente la mayoría de estos comentarios destructivos han sido por parte de compatriotas mexicanos, quienes no logran ver que ella ya no es la niña de las telenovelas y que ha tenido un crecimiento importante en Hollywood.

Eiza González calla bocas junto al más guapo

Eiza González La actriz ha callado bocas con el éxito que está teniendo en Hollywood (Instagram, Lionsgate)

Por si las críticas sobre su físico o talento no son suficientes, Eiza también ha sido señalada de “devora hombres” debido a que en los últimos años se ha codeado con “los más guapos” de la industria, incluyendo a Jason Momoa y Timothée Chalamet. Y mientras que ha optado por no hablar de su vida personal y hacer caso omiso a lo que digan terceros, ella se divierte y presume que seguirá codéandose con los galanes de Hollywood.

Recientemente González viajó a Londres junto a nada más y nada menos que ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’. protagonista de ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’. Junto a Alex Pettyfer, Cary Elwes, Babs Olusanmokun y Hero Finnes Tiffin, quienes también forman parte del elenco, González y Cavill asistieron a la sesión fotográfica para la promoción de la cinta en el HMS Belfast en Londres, Inglaterra. El director Guy Ritchie y el productor Jerry Bruckheimer también estuvieron presentes.

En los videos que plasmaron el momento y que han circulado en redes sociales, se puede ver a la mexicana muy feliz, mostrando su lado más simpático ya que hizo sonreír a sus compañeros.

“Que felicidad que a una MEXICANA le vaya bien y triunfe”. “Lola erase una vez triunfando en Hollywood 🙌”. “Mi niña codeándose con la crema y nata de Hollywood”. “Yo también sonreiría así si estuviera Henry a pocos pasos de mi 😍”. “Que fortuna estar rodeada de guapos, que sigan los éxitos 👏”. “Hoy conocí la envidia!!!”. “Eiza es la más suertudora, qué envidia estar respirando el mismo aire que Henry Cavill”, se lee en redes sociales.

Por si fuera poco, unos días antes la mexicana compartió el poster en el que posa como su personaje y se puede leer un mensaje que dice: “Keep calm and prove them wrong”, que se traduce como “mantén la calma y pruébales que están mal”, lo cual sin duda le viene como anillo al dedo para callar a los haters.

Una intensa cinta llena de acción

¿De qué trata la nueva película de Henry Cavill y Eiza González? Basada en archivos recientemente desclasificados del Departamento de Guerra británico e inspirada en hechos reales, ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ es una comedia de acción que cuenta la historia de la primera organización de fuerzas especiales formada durante la Segunda Guerra Mundial por el Primer Ministro del Reino Unido.

Winston Churchill y un pequeño grupo de oficiales militares, incluido el autor Ian Fleming. La unidad de combate ultrasecreta, compuesta por un grupo variopinto de pícaros e inconformistas, emprende una atrevida misión contra los nazis utilizando técnicas de lucha totalmente poco convencionales y absolutamente “poco caballerosas”. En última instancia, su enfoque audaz cambió el curso de la guerra y sentó las bases para el SAS británico y la guerra moderna Black Ops.

La cinta es una adaptación del libro homónimo de Damien Lewis que narra cómo los guerreros secretos de Churchill incendiaron Europa y dieron origen a las operaciones negras modernas. Contará la historia real, pero a menudo olvidada, de cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill reunió una unidad militar secreta, lo que les permitió actuar por su propia voluntad y utilizar todos los medios necesarios para luchar contra los alemanes. Los hombres que sirvieron en estas operaciones encubiertas, las primeras en su tipo, fueron aclamados como héroes de guerra que cambiaron el rumbo del conflicto.