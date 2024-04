“Debe usar ropa de su edad”, el look de Selena Gomez que destrozaron por lucir “como abuelita”

Selena Gomez siempre es el centro de la atención en cada una de sus apariciones públicas, pero en la más reciente se vio eclipsada por su look, el cual muchos pensaron que era inentendible. Y es que la famosa optó por llevar una imagen clásica y super elegante, que dista bastante de sus otros atuendos sensuales, divertidos y juveniles que la caracterizan.

A sus 31 años, la estadounidense explora con distintos tipos de moda que le permiten tener un aspecto versátil, pero que los internautas consideraron que era inadecuado para una mujer joven.

Selena Gomez La actriz fue el centro de las críticas (Instagram)

El look de Selena Gomez que tildaron de “abuelita”

De acuerdo con el reporte de Vogue, este look de la protagonista de Only Murders in the Building fue el que lució en la presentación del documental de su amigo y compañero de serie, Steve Martin, en Nueva York.

Para la cita, Selena Gomez escogió un vestido de escote bardot ceñido a su figura todo negro, que además acompañó con medias y zapatos del mismo tono, conformando un total black look bastante sobrio y formal, que se robó las miradas por el volumen en la parte superior.

“Mediante la romántica aplicaciones de moños, hace eco de la tendencia coquette que tuvo un último gran auge a principios de este año”, explica la misma fuente, confirmando que se trata de un modelo hecho para la actriz por parte de Oscar de la Renta.

Pese al lujo y la clase que rodeó a la intérprete de Boyfriend, los detractores en redes sociales no se hicieron esperar. “Abuelita Selena”, “No sé porqué insisten en hacerla lucir mayor...”, “Es el mismo conjunto que usaría mi abuela para la iglesia”, “Las medias fueron demasiado, le sumó 10 años más”, “Debe usar algo de su edad, apenas tiene 30″; opinaron los internautas al respecto.