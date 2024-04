¿Fue infiel? Emilio Osorio confesó cómo inició su romance con Leslie Gallardo

Ya han pasado cuatro meses desde que el cantante Emilio Osorio presumió su amor con la modelo Leslie Gallardo, poco tiempo después de que anunció su ruptura con Karen Sevilla. Esto desató una ola de especulaciones sobre si le fue infiel o no a ella, algo que confesó en el podcast de Karime Kooler, la noche de este domingo 31 de marzo.

Emilio y Leslie soltaron toda su verdad, no se reservaron nada. Explicaron cómo se conocieron y cuáles fueron la primera intención que cada uno tuvo hacia el otro. La modelo de 24 años acotó que nunca antes habían conversado en público sobre cómo iniciaron su romance, pues “siempre hubo dimes y diretes porque es bien sabido que Emilio acababa de terminar una relación, tenía poco tiempo de estar soltero y la gente no era consciente de ellos porque Emilio no lo había hecho público”, destacó Gallardo.

Relataron que todo inició por una amiga de Romina, la hermana de Emilio. La chica le comentó a Leslie antes de que Emilio entrara “La casa de los famosos”: “Wey tengo un amigo que, no sé por qué, encajaría cabrón contigo, neta. ¡Te lo juro!”. Mientras que Romina le dijo a su hermano que Leslie gustaba de él, por lo que el músico tomó el celular de ella y la buscó en Instagram.

“Con todo respeto, va a querer culi*r, es cosa de una noche. Era lo que yo estaba buscando, pero evidentemente cuando veo eso, juzgo por la portada del Instagram, va a suceder esto, pero ahorita estás en una relación, Emilio. Yo venía con problemas, pero aún así uno cuando está en una relación uno tiene que ser leal porque ya el karma te come”, le recalcó el hijo menor de Niurka Marcos a Karime.

Fue entonces cuando Emilio confesó su deslealtad: “Dos o tres veces sí fui infiel y ya me tocó mi parte de infiel. No con m exrelación para que aclaren y no se vuelvan locos. Fui infiel a mis16 o 17 años, no tengo mucha edad, pero a mis 21 vi lo de Leslie, pero no va pasar. Yo me enfoqué en mi relación, y no pasó nada. Yo entré a ‘La casa de los famosos’ no habíamos hablado nunca, no la llegué a pensar ni en pedo, estaba entregado a mi exrelación”.

Ambos admitieron que, cuando pensaron en el otro, era con el único propósito de tener sexo por una noche. Sin embargo, no fue así. Luego de que él salió del reality show, ella le escribió un mensaje de admiración y respeto, que Osorio respondió de la misma forma. Tras terminar su noviazgo con Karen, la amiga de Romina llevó de sorpresa a Leslie al concierto en Puebla que daría Emilio.

Tras disfrutar del espectáculo y luego tomarse un par de fotos, la invitó a cenar, no fue una cita, pues allí estaba la familia de Osorio. “La vivencia comenzó a ser increíble. Esa sencillez de la situación llevó a conocernos chido y después de la cenita, creí que me iba llevar a culi*r, pero la neta es que no manejo esas prácticas”, expresó el cantante.

Finalmente se hicieron novios cuando él la invitó a Cuernavaca con sus amigos para celebrar su cumpleaños de 21 años.