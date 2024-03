Novia de Emilio Osorio se lleva aplausos por presumir sus estrías

El cantante Emilio Osorio aprovechó su cumpleaños 21 para gritarles a todo que estaba felizmente enamorado. Leslie Gallardo es la mujer que le robó el corazón tras su ruptura con Karol Sevilla, entonces, desde noviembre del año pasado no para de publicar en sus redes sociales imágenes con la creadora de contenidos.

Ella también participó en el programa de realidad La casa de los famosos y fue la segunda eliminada del show tras pedirle al público que no la salvaran para poder estar con Emilio. Instagram ha sido el muro para demostrar cuánto se aman y sintiéndose que viven en “el paraíso” como el mismo lo califica al estar a su lado.

La semana pasada aprovechó para compartir cinco fotos en la playa con su chica de 24 años. “92 días juntos de toda una vida que nos falta por compartir…🍀🤍Que lo mejor y peor sea juntos❤️‍🔥Te amo con el alma amor de mi vida”. Pero la muestra de amor no fue lo único que captó la atención de los internautas, pues las “imperfecciones” de la figura escultura de Gallardo también estuvieron en el foco.

En dos de las imágenes, Leslie aparece de espalda a la cámara mientras abraza a Emilio, fue entonces cuando las estrías blancas en su trasero quedaron al descubierto, pues no le teme al “qué dirán”. Sencillamente presumió sus irregulares líneas, las huellas que dejó un cambio brusco en su cuerpo.

De inmediato, los comentarios se dejaron ver en la publicación: “Me da gusto que sea una mujer auténtica, sin temor a mostrar sus marcas, sus tatuajes siendo ella misma, admiro la realidad”, “Es una mujer real y sobre todo empoderada”, “Esto si es belleza auténtica, no anda pegada al photoshop para verse genial”, y “Envidio su autoestima, quisiera poder mostrar mis estrías son orgullo como o hace ella”, le escribieron en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que lo hace, pues en el 2018, durante su participación en el reality Acapulco Shore también lo hizo para despedir el año. Ella se suma a la lista de artistas y personajes públicos que no tienen complejos para demostrar que sus cuerpos no son perfectos. Al igual que Leslie, la influencer Lele Pons también ha dejado ver las marcas en la piel, así como Selena Gómez, Khloe Kardashian y Lady Gaga, entre otras.

Así es que Leslie ahora solo está enfocada en buscar nuevo proyectos para su carrera, que no incluyan programas de realidad, pues busca desligarse de este formato. “I’m done con los realities y lo digo de todo corazón y muy feliz. Hasta el día de hoy, en este año, quiero estar tranquila con los realities y no sólo porque esté enamorada, chicos, también hay que aprender a volar y quiero utilizar esto como una plataforma tanto emocional como laboral para decir: ‘bueno, crezco y lo aprovecho’. En definitiva fue un quiebre emocional bastante fuerte”, manifestó la también modelo de OnlyFans.