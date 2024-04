Angélica Vale criticada por lucir “muy delgada” nos hace reflexionar sobre la hipocresía de la sociedad

Algo inaudito le está pasando a Angélica Vale y es que ahora es criticada por su impactante transformación física, que la ha dejado “muy delgada” a ojos de varios internautas.

A pesar que ella siempre ha destacado por su talento y personalidad, quiso someterse a una pérdida de peso para sentirse mejor consigo misma y que ha arrojado grandes resultados.

De acuerdo con Milenio, para llegar a este resultado, la hija de Angélica María se sometió a un tratamiento hormonal supervisado por varios médicos que le quitó hasta 20 kilos de más, que ganó después de su embarazo.

El caso de Angélica Vale demuestra el inconformismo de la sociedad

“Como diría Mizada ‘Mojarrita enjabonada’. Obviamente, nunca podrás complacer a todos. No realicé ningún tipo de hechicería, cirugía o cosas extrañas”, afirmó la actriz en declaraciones que recoge la misma fuente.

Y es que Angélica Vale ha sido muy criticada a medida que ha ido presumiendo su nueva delgadez, recibiendo comentarios que afirman que luce “cadavérica”, que “ya no parece ella”, “luce enferma” o “se le pasó la mano”.

Esto resulta curioso porque en su anterior versión era señalada de “gorda” y recibía críticas por su peso, lo que demuestra que para la sociedad nada es suficiente y siempre habrá motivos para recibir señalamientos.

Todavía se sigue hablando de los cuerpos ajenos de forma indiscriminada, sin tener en consideración la salud mental o los padecimientos de la otra persona, lo que puede llevar a una baja autoestima.

Por eso, es mejor no hablar sobre el aspecto de otra persona ni tampoco querer complacer a todo el mundo, porque jamás será suficiente el aspecto de una mujer para el mundo, producto de los altos e irreales estándares de belleza que existen.

“Hay mucha gente que no te perdona cuando eres feliz... Como que dije: ‘A ver qué tengo que hacer para estar más sana’, porque ni siquiera era tema de: ‘Estoy perdiendo trabajo por estar gordita’. La verdad es que no. Era un rollo de que yo me quería sentir más sana. Me quería ver mejor, eso sí. Claro que sí me quería sentir mejor”, finalizó.