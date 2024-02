¿Superó a Angélica Vale como imitadora? Lucero Mijares sorprende al ‘transformarse’ en su madre

Lucero Mijares está viviendo su mejor momento y es que finalmente está haciendo realidad su sueño de dedicarse al mundo del espectáculo, entre la música y la actuación, que son sus más grandes pasiones. La joven ha sorprendido a todos con su talento, desde los shows con sus padres, hasta la puesta musical The Wiz y más recientemente con una participación especial en la película animada de Disney, Wish, donde presta su voz a uno de los personajes principales.

Si bien no es ningún secreto que tiene una poderosa voz, Lucerito ha sorprendido con su talento para la imitación y cada vez lo hace mejor.

Lucerito Mijares hace alarde de su talento para imitar

Recientemente la joven fue invitada al programa Hoy, donde en una de las dinámicas tuvo que imitar a su famosa madre, junto al conductor Arath de la Torre, quien imitó a Manuel Mijares. La dupla cantó el tema “El privilegio de amar”, uno de los mayores éxitos de Lucero y Mijares que tomó gran fuerza gracias a que fungió como apertura de la telenovela del mismo nombre.

“Cómo puede tanto parecerse a los dos! Es la mezcla perfecta 50, 50 de Lucero y Mijares”; “Me encanta esta niña, tiene una energía bellísima”; “Lucero Mijares es la cara de su papá Mijares y la personalidad y voz de se mamá Lucero, muy linda la niña, tiene ángel”; “Puro talento esta niña!!! no la suelten que va a llegar muy lejos!!!”, expresaron internautas.

La joven tiene muy bien estudiados los movimientos, gestos y tono de voz de su madre por lo que su interpretación es prácticamente una calca. Esto la ha llevado a que algunos internautas la comparen con Angélica Vale, quien ha sido reconocida como una de las mejores imitadoras de los famosos.

“Angélica Vale duró años imitando a Lucero, y ahora Lucero tiene a su mejor imitadora y amor incondicional”; “Si no la hace en la música, seguro que lo haría en la actuación como pasó con Angélica Vale y sus imitaciones”; “Una digna sucesota de Angélica Vale, que también imitaba a Lucero a la perfección”, se lee.

En 2022, Angélica Vale fue coach del programa de concurso “Tu cara me suena”, el cual consistía en que los participantes imitaran a varios famosos. En aquel momento, la actriz señaló a Diario las Américas que “la imitación es un homenaje” y cómo ha sido recibida por otros famosos: “Ser imitado es el mejor homenaje que puede recibir un artista (...) la imitación siempre depende de dónde la enfrentes. Gracias a Dios yo nunca he tenido ningún problema con mis compañeras a las que he imitado. De hecho, ellas me dan consejos y sugerencias porque lo hago desde la admiración y el respeto. De ahí la complejidad de hacer este trabajo desde la preparación” y añadió que: La gente cree que imitar es algo sencillo, pero tiene una complejidad inmensa”.

Sin importar las críticas, Lucerito Mijares sigue demostrando que nació para brillar

Si bien Lucerito ha sido amada por muchos por el talento y carisma que derrocha, con la fama también han llegado haters que parecer estar listos para atacarla en cada oportunidad.

Lucero Mijares acude a 'Hoy' con el look en tendencia para primavera Instagram: @luceromijaresoficial (Instagram: @luceromijaresoficial)

La estrella ha sido criticada en varias ocasiones por su aspecto pero ella siempre ha defendido que no importa lo que digan, no está enfocada en quienes sólo hacen críticas destructivas.

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó Lucerito en una entrevista para DelaRosaTV en YouTube.

“Jamás (me he sentido presionada para cambiar mi imagen por las críticas), me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello”, declaró hace días atrás ante los medios de comunicación, comprobando que estos mensajes tóxicos que llegan a través de las redes sociales no la afectan.