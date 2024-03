La poderosa reflexión de Alessandra Rosaldo sobre abandonarnos en pareja que deberíamos escuchar

Más sincera que nunca, Alessandra Rosaldo ha llamado la atención pública tras las potentes declaraciones que dejó en el podcast, La Magia del Caos.

En la charla junto con Aislinn Derbez, hija de su pareja, Eugenio Derbez, la integrante de Sentidos Opuestos relató sus vivencias de la mano del actor y la vez que reconoció que necesitaba hacer un cambio por amor propio en su dinámica romántica.

Lo que dijo Alessandra Rosaldo sobre abandonarse en las relaciones de pareja

“Me desdibujé por completo cuando conocí a tu papá porque creía que eso era lo que me tocaba hacer en ese momento”, relató con mucha honestidad en la conversación.

“Me empecé a desdibujar, a rechazar cosas de trabajo, si llegaba la oportunidad de una novela, decía ‘no, no, porque la novela es estar seis meses o un año metida en foro y no yo quiero estar con él, viajar con él’... Dejé de aceptar proyectos de trabajo, dejé de cantar. Sin que él me dijera nada, él jamás lo pidió, fue algo que yo decidí”, agregó.

Aislinn Derbez y Alessandra Rosaldo Youtube: Aislinn Derbez (Youtube: Aislinn Derbez)

No obstante, con el paso del tiempo Alessandra Rosaldo se dio cuenta que eso la estaba afectando. No solo por perder terreno en lo laboral, sino empezar a resentir la relación por no poder desarrollarse como individuo en lo que ama.

“Pasó el tiempo y poco a poco me di cuenta que no solo no estaba bien yo, no solamente no estaba feliz, no estaba plena, no me sentía bien, sino que empecé a resentirlo obviamente, como si él lo hubiera pedido. Mientras él estaba en ‘los cuernos de la luna’, yo estaba cada vez más en la sombra”, reveló.

Alessandra Rosaldo habló sobre su relación Youtube: Alessandra Rosaldo (Youtube: Alessandra Rosaldo)

Ante esta situación decidió mudarse de la casa y empezar a vivir separados. Eventualmente terminaron porque no logró sentirse bien con su nueva dinámica, pero poco tiempo después él volvió a pedirle una segunda oportunidad y desde entonces están juntos.