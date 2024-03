¿La odia? Victoria Ruffo comparte su opinión sobre Alessandra Rosaldo y sorprende a todos

Para nadie es un secreto que Victoria Ruffo terminó de mala manera su relación con Eugenio Derbez, lo que los ha llevado a tener una fría relación.

Sin embargo, parece que sus diferencias no tienen nada que ver con Alessandra Rosaldo, la pareja del actor, pues en medio de la noticia de la llegada del primer nieto de la expareja, fruto de José Eduardo Derbez, la familia ha tenido ciertos acercamientos.

Lo que dijo Victoria Ruffo sobre Alessandra Rosaldo

Desde hace días atrás los medios de comunicación se han llenado de declaraciones de los abuelos y el futuro padre a propósito de su primogénito, llamando la atención que Derbez aseveró que no hablaría más de la intérprete de Cita a ciegas, por petición de su actual esposa.

Recomendados

“Ya no quiero hablar de ese tema (sobre Victoria Ruffo). Ya me regañó Alessandra y con toda razón”, comenzó diciendo el protagonista de No se aceptan devoluciones. “Me dijo: ‘Ya deja de hablar de tu pasado’. Se lo prometí. Me cuesta el matrimonio”, sentenció días atrás.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian que convertirán en papás Instagram: @jose_eduardo92 (Instagram: @jose_eduardo92)

Victoria Ruffo fue preguntada sobre la postura de su ex y afirmó que no cree que Alessandra Rosaldo se enoje porque él la recuerde, ya que “para nada” le ha dado motivos para tener celos.

“Creo que ella es muy inteligente”, dijo a los medios de comunicación. “Considero a Alexandra muy inteligente, muy trabajadora, muy buena mamá”, señaló People sobre los comentarios de la actriz hacia la cantante.

Esto dejó a más de uno sorprendido, pues pensaban que la enemistad se extendería a la integrante de Sentidos Opuestos, pero Ruffo tiene la madurez suficiente para separar los pleitos. Además dio muestras de sororidad hablando bien de otra mujer, lo que le ganó aplausos.

“Obviamente somos los abuelos, tenemos que estar en el bautizo, tenemos que estar en la primera comunión, en sus cumpleaños. Es importante que llevemos una buena relación por la bebita…”, afirmó Ruffo días atrás.