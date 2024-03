¿Victoria Ruffo en silla de ruedas? Esta es la explicación del estado de salud de la actriz

En medio de la alegría de ser abuela por primera vez, Victoria Ruffo está batallando con su salud y por eso ha tenido que usar silla de ruedas recientemente, una situación que tiene preocupados a sus fans.

A sus 61 años, la famosa ha experimentado ciertas complicaciones por las cuales ha tenido que ir al médico y sobre las cuales se sinceró en sus redes sociales.

¿Por qué Victoria Ruffo tiene que usar silla de ruedas?

Conforme con Univisión, la protagonista de telenovelas está experimentado diversas situaciones con su salud desde el pasado mes de julio de 2023 que es cuando se le ve por primera vez en silla de ruedas.

Victoria Ruffo explicó que se debió a hernias lumbares. “Estoy yendo a revisarme, y ya me dijo el doctor que me salió otra hernia, ¡hazme el favor!”, dijo indignada y visiblemente decepcionada en sus historias de Instagram.

Victoria Ruffo Instagram: @victoriaruffo (Instagram: @victoriaruffo)

“Ahorita ya me mandaron faja, ya me mandaron un tratamiento, medicinas y estoy muy bien. Gracias a Dios ya no me duele tanto”, agregó, con motivo a que hace unos días fue vista nuevamente Victoria Ruffo en silla de ruedas.

La razón tras este padecimiento sería “una caída y otras situaciones” de las que no dio mayores detalles, pero que alivian a sus fans de saber que todo se encuentra encaminado para una próxima recuperación. “Me caí de un elefante, me caí de unas escaleras”, detalló para evitar que sigan creciendo los rumores en su entorno.

“Tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales. Entonces, cuando hay que caminar mucho, no puedo. Entonces, prefiero ir, desde ahorita, en carreritas con la silla de ruedas”, especificó.

Sobre su nueva etapa como abuela, producto del embarazo de la novia de José Eduardo Derbez, afirmó que “estamos todos muy emocionados, que nazca sana y toda una princesa. Que se parezca a mi. Él nada más quiere una, pero quien sabe”.