Elena Larrea: Sale a la luz el último video que grabó y no pudo publicar

Antes de decir su primera palabra, Elena Larrea emitía los sonidos relacionados a los caballos cuando era solo una bebé. Su pasión por los equinos es desde siempre, pero ahora toda su lucha por garantizarles sus derechos en México se verá afectada con su repentina muerte, ocurrida este miércoles 19 de marzo. Una noticia que ha conmocionado al país, pero especialmente a los protectores de animales.

La también modelo de 31 años sufrió una trombosis pulmonar que le cobró la vida tras someterse a una cirugía estética. El reconocido médico internista Octavio Arroyo explicó que los coágulos sanguíneos se originan por diversas causas, pero tomar anticonceptivos, someterse a una operación, fumar, tener antecedentes de várices, así como padecer enfermedades autoinmunes y más pueden ocasionar una trombosis pulmonar y, por ende, la muerte.

El repentino fallecimiento de Elena consternó a todos, por lo que amigos, familiares y seguidores se volcaron a las redes sociales para manifestarle su amor, admiración y respeto, como parte de su despedida. Uno de ellos fue su gran amigo Esteban Villagómez, quien le escribió unas emotivas palabras desde su cuenta en Instagram, que acompañó con un video inédito de la activista.

Se trató de un clip en el que se suma a una popular tendencia: “Soy Elena Larrea y les guste o no, mis fotos (en OnlyFans) han salvado a cientos de caballos. Soy Elena Larrea y me peleó con políticos hasta dejarlos sin trabajo. Soy Elena Larrea y claro que todo el mundo me juzga por oler al perfume más caro del mundo (siempre huelo a caballo). Soy Elena Larrea y he hecho que la gente respete a los caballos, pero no porque les importe, sino porque tienen miedo que yo les caiga”, dijo en el inédito video.

Larrea fundó el santuario Cuacolandia, en Puebla, en el que le brindaba una buena vida a los caballos que habían sido víctimas de violencia extrema, así como otros animales. Pero, para financiar y potenciar ese lugar, usó la plataforma OnlyFans, donde compartía sus imágenes para recaudar el dinero suficiente y darles a los equinos la vida que se merecen.

En una oportunidad señaló: “No voy a permitir que bajo mi existencia en la vida se maltraten y se abandonen a los caballos, ¿sabes? y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para salvarlos y darles el cariño que el humano no les ha dado… Y hasta el día que me muera lo voy a seguir haciendo y haga lo que haga, de la forma que lo haga. Mucha gente no está de acuerdo con mis modos, pero qué tal mis resultados”.

El pasado 11 de marzo ofreció una entrevista para el podcast Poblanerías, donde expresó que “los caballos son seres sintientes están aquí con nosotros no para nosotros”.