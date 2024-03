Quién fue y de qué murió Elena Larrea, activista y defensora de animales y cuya lucha no deberá ser olvidada

La activista y defensora de los derechos de los animales Elena Larrea falleció este martes 19 de marzo dejando un gran vacío.

La lamentable noticia fue anunciada desde la cuenta de Instagram de Caucolandia, un santuario que ella fundó dedicado a la rehabilitación de equinos rescatados en situaciones de abandono y maltrato.

“Con profundo pesar, informamos de la partida de Elena Larrea, presidenta y fundadora de Cuacolandia, quien, lamentablemente, el día de ayer, martes 19 de marzo de 2024, a las 15.30 horas”, fue el comunicado hecho desde la cuenta de Instagram, donde además informaron que falleció debido a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón.

Esto tomó por sorpresa a todos sus seguidores, quienes quedaron devastados por la noticia.

Quién fue Elena Larrea y qué hizo para ayudar a los animales

Elena Larrea era una destacada activista y defensora de los derechos de los animales, y fundó Caucolandia en el 2017, un santuario en Atlixco, Puebla, que se dedicaba a la rehabilitación de equinos rescatados de situaciones de maltrato y abandono y donde tiene albergado a 42 caballos.

La joven tuvo un impacto tal en el activismo animal que el 16 de febrero fue tipificada la zoofilia como delito, logrando que se sancione de forma significativa.

Elena constantemente hablaba sobre la explotación de caballos en trabajos pesados y no solo hablaba sino que actuaba y salvaba a cuantos pudiera.

Incluso, abrió una cuenta de OnlyFans para financiar la rehabilitación de los caballos, llamando la atención de todos, esto luego de tener la necesidad de sostener el santuario con la llegada de la pandemia.

“Últimamente hemos estado a tope de rescates, pleitos, temas legales, etc y utilicé todas mis redes para esos temas, deje de anunciar el #oconcausa y se descuidó porque anduve a full. Perdónenme! Perdí casi la mitad de mis suscriptores y repercuta durisimo en el santuario, porfa no me abandonen tuve mucho trabajo. Para que regresen abro todas las suscripciones al 70% de descuento por una semana 💓”, escribió el pasado 9 de febrero en sus redes.

Entre sus rescates más destacados estuvo el de la potranca Mila, un caso que capturó la atención de todos en redes, debido a la crueldad y maltratos a los que fue sometida la potranca y también en mayo de 2023 logró rescatar 17 yeguas maltratadas en Jalisco.

En redes miles lloran su partida, incluyendo famosos como Consuelo Duval, Angelique Boyer, Sachi Tamashiro y Ale Lazcano.

Todos han pedido que su lucha no sea en vano y no cese, pues su labor era hermosa e invaluable y temen por la vida y bienestar de los animales.

“Que tristeza tan grande!!❤ seguiremos luchando por sus animales y apoyando a cuacolandia en todo lo que podamos”, “Ayudemos a que siga su legado 😢🙏”, “deseo con el alma que su legado siga y hasta el cielo envío mi más profunda admiración y cariño a esta GRAN MUJER Y HERMOSO SER HUMANO!!”, “¿Qué va a pasar con el refugio? ¿Cómo ayudamos a que siga su legado?”, y “El gobierno en Puebla @sergiosalomonc debe hacer la LeyElena donde la Zoofilia sea delito grave. Que la lucha de nuestra amiga no se quede a medias”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Desde la cuenta de su santuario aseguraron que seguirían con su legado. “Recordaremos y seguiremos trabajando por todo aquello que con valentía impulsó desde esta fundación. Impulsaremos su legado y amor para que nuestros cuacos, burros y mulares vivan en libertad y en condiciones adecuadas en México y en, éste, nuestro santuario de equinos rescatados de maltrato y abandono”.

Además, muchos piden que investiguen su muerte, pues sospechan que la asesinaron por su lucha para “silenciarla”.