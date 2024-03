Romina Marcos rompió el silencio sobre su OnlyFans y da ejemplo de amor propio

Como una inversión, así calificó la artista Romina Marcos su reciente incursión en la plataforma OnlyFans. Desde el pasado 14 de febrero comparte fotos con poca y diminuta ropa, y se muestra orgullosa de su cuerpo. En una entrevista que brindó al el podcast Revista Influencer, contó cómo surgió esta idea y si cuenta con el apoyo de su familia.

La hija de la actriz Niurka Marcos manifestó que antes no había pensado en OnlyFans, pero el tema surgió durante una reunión familiar, por lo que fueron sus parientes quienes la alentaron a probar en este mundo y así tener una entrada más de dinero.

“Aunque usted no lo crea... están muy de acuerdo. Estábamos un día comiendo en Mérida toda la familia, y de repente mi cuñada Leslie tiene OnlyFans, empezamos a hablar de su Only y así, y mi cuñada por parte de mi hermano mayor que se acaban de casar, Kimi, me dice: ‘¿Por qué no sacas el tuyo?”, relató la actriz de 28 años.

Romina acotó que necesitaba dinero para cubrir sus gastos y vio en la plataforma azul una opción: “Necesito salir adelante, pagar una renta. No soy tan diferente, también tengo mis necesidades económicas y, como todos, hago de todo y siempre estoy recibiendo de acá y fue como uno más... recibir desde ese lugar”, le explicó en la entrevista.

Además, aseveró que se siente muy segura de su figura a pesar de las críticas, por eso no teme mostrarse con poca ropa: “Me considero sexy, me gusta ser una mujer curvy, tener un cuerpo curvy cuerpo tal vez incómodo para algunas, pero real para otras que tienen un cuerpo parecido al mío, y a muchos hombres le gusta este cuerpo”.

Ella también manifestó que quiso conectar con su audiencia masculina, así como lo ha hecho con sus fans mujeres, al expresarse sobre el amor propio y la aceptación. Relató que “OnlyFans” ha sido “satanizada” y que esperó muchas cosas distintas de lo que es en realidad.

Confesó que se cansó de pelear con quien era, por lo que tomó la decisión aceptar su cuerpo, que es propenso a subir de peso, pero que entre sus metas no está ser una fitness, aunque sí dedica tiempo a hacer ejercicios para cuidarse porque tiene consciencia de su salud.

“Yo tengo otras cosas y otras virtudes, que trato de enaltecer, que me hacen bella, que ni siquiera tiene que ver con mi físico, sino con mi estilo, mi personalidad, mi energía y, entonces, trabajo desde ese lugar. Soy consciente de que soy una curvy con defectos”, recalcó. Destacó que hasta ahora no se ha sometido a ninguna operación, ni liposucción, para mantener su figura.

La suscripción a su cuenta de OnlyFans vale 15 dólares al mes e, inicialmente, tenía 15 fotos para sus seguidores.