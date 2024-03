Sensual y con muy poquita ropa: Romina Marcos ha dado un paso en su carrera que nadie esperaba

La hija menos de Niurka Marcos, Romina, envió un mensaje muy claro esta semana: ya es toda una mujer. Y es que la joven de 28 años debutó en la plataforma OnlyFans con fotos bastante subidas de tono, según lo que dieron a conocer los internautas, ya que fueron ellos mismos quienes alertaron sobre el debut de Romina en esta red social.

Ya no solo quiere aparecer en televisión, sino también que quiere monetizar desde otras plataformas. Aunque ella no ha promocionado y anunciado su incursión en la página, sí compartió en su Tik Tok los enlaces a todas sus cuentas en redes sociales, pero la que destacó del resto fue la de OnlyFans.

“Hola bbs!!! Bienvenidos a mi Only, la vamos a pasar muy bien. Gracias por suscribirte, te mando besitos”, dice el mensaje de bienvenida de a su polémica cuenta, que ya está generando expectativas entre los internautas, pues la imagen que tiene de porta se muestra muy sensual y ligera de ropa.

Por 15 dólares mensuales, los internautas podrán acceder a las imágenes que tiene Romina en su cuenta, que son 15 en total. Por ahora, solo cuenta con casi 900 “me gusta”, pero será cuestión de días que la hija de la vedette cubana repunte en las estadísticas.

Constantemente, Romina es atacada en las redes sociales por su físico, por lo que ella se ha manifestado sobre sus inseguridades. En el 2021 se expresó sobre sus piernas: “Hay una inseguridad que tengo siempre que engordo, en las piernas me sale celulitis y neta es celulitis como en todas las piernas y me causa mucha inseguridad. Cuando me pongo shorts termino quitándomelos porque se me ven feas las piernas con el sol y hoy se los voy a enseñar para ver si eso me ayuda a dejar de hacerlo tan importante, porque no es importante”, destacó. Por supuesto mostró la celulitis.

La exparticipante de programa de realidad confesó que sí se ha cometido a algunos arreglos estéticos, como la rinoplastia y la bichotomía para perfeccionar sus rasgos en el rostro. Sin embargo, el año pasado la criticaron por tener muy voluminosos sus labios, pero ella no comentó si se hizo algún tratamiento para aumentarlos de tamaño.

“Tener marquitas en la cara y granitos está bien. Nuestro cuerpo es un regalo de la vida, nos ayuda a movernos. Tener unas pompis lindas está bien, pero tener celulitis también está bien”, fue uno de sus tantos mensajes contra el body shaming.

Ella aseveró que padecía de dismorfia, una condición en la que la persona se preocupa en exceso por sus defectos corporales. Hasta ahora, su “Mamá Niu” no se ha pronunciado sobre la incursión de su única hija en Only Fans, pero de hacerlo muy seguramente es para respaldarla.