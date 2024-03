“El amor no termina, evoluciona”: Así celebró Demi Moore a Bruce Willis en su cumpleaños 69

Demi Moore y Bruce Willis Demi Moore y Bruce Willis han demostrado que el amor no se acaba, se transforma. (Instagram @demimoore)

El actor de Hollywood, Bruce Willis, está enfrentando en peor momento de su vida, al luchar contra la demencia frontotemporal que los sacó definitivamente de los sets de grabación. Este martes 19 de marzo, llegó a los 69 años, rodeado de mucho amor por parte de todas “sus mujeres”: sus cuatro hijas, su esposa Emma Heming y su expareja, la estrella Demi Moore, quien ha demostrado que el amor entre ellos no acabó.

La actriz de 61 años le dedicó una hermosa publicación en su cuenta en Instagram, en el que se ve a ella compartiendo él, así como la faceta de abuelo que vive desde abril del año pasado cuando llegó a su vida la pequeña Louetta. “¡Feliz cumpleaños, BW! Te amamos y estamos muy agradecidos por ti ♥️”, escribió la artista junto a la foto en la que ambos se muestra su cariño.

Como cada año, ella le dedica unas líneas a quien fue esposo por 13 años. En varias ocasiones le ha manifestado cuánto lo ama y lo agradecida que está por no solo formar una familia con ella, sino también por darle la oportunidad de agrandarla y formar “una familia mezclada”, con la llegada de Emma, Evelyn y Mabel.

En una reciente entrevista a Good Morning America, Moore se expresó sobre el estado de salud de Bruce y cómo lo ha llevado: “Lo que diré es lo que les digo a mis hijos, que es importante encontrarnos con ellos en donde están y no aferrarnos a lo que no es. (...) Porque hay gran belleza, dulzura, amor y alegría en eso”.

La protagonista de películas confesó en su libro Inside Out que tras el divorcio Willis tenía miedo de que su convivencia fuera traumática, como los últimos años de su matrimonio, pero no fue así. Se transformó en una auténtica amistad: “Creo que al principio Bruce tenía miedo de que yo fuese a convertir nuestra separación en algo difícil (...) que le impidiese ver a las niñas. Es decir, que aprovecharía todo eso para usarlo como armas como muchas parejas divorciadas. Pero yo no lo hice y él tampoco”.

Acotó: “Creo que a los dos nos apasionó más tener hijos que estar casados”. Demi ha hecho una buena amistad también con la actual pareja del actor, Emma, quien ha sentido todo su apoyo. Heming, también le dedicó un emotivo mensaje a su esposo: “Estar envuelta en sus brazos es el lugar más seguro en todo este mundo. Él es un verdadero caballero. Con tanto amor para dar y compartir. Eso es lo que veo, su verdadero corazón. Te puedo decir, es tan puro y siempre tan bueno”.

La salud cognitiva del actor se la degenerado notablemente, en especial la relacionada con la comunicación, algo que ha afectado a todas.