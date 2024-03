“El premio a la más barrial”: La foto de Yailín comiendo por la que dicen que perdió el glamour

No en vano el apodo de Yailín es el de “la más viral”. Y es que la cantante dominicana se ha vuelto a poner en tendencia después de su última publicación en Instagram.

Mostrándose lo más natural posible y dejando ver parte de sus intimidades, la pareja de Tekashi 69 se fotografió comiendo, algo que ha desagradado a sus millones de seguidores.

La foto por la que le llueven críticas a Yailín

Dejado atrás el escándalo que vivió con su novio por acusaciones de maltrato en la relación, la famosa volvió a ser tendencia después que la intérprete de Narcisista publicara una imagen donde se le ve en un restaurante portando un vestido azul cielo con detalles dorados brillante.

Yailín siempre suele ser objeto de debates Instagram

Esto no hubiese sido noticia de no ser porque la también modelo está degustando una enorme costilla que toma con ambas manos. A su lado se logra distinguir a su novio y se denota que está pasando un rato con amigos, por lo que decidió exponerse tal como es.

Su actitud contrasta con su elegante vestido, de gala, pues para la mayoría su actitud fue “corriente” y poco “apropiada” para el sitio donde se encontraba.

“Salimos del barrio pero el barrio no sale de nosotros”, “El dinero no hace la clase”, “El premio a la más barrial te lo llevabas”, “Que mujer, no tiene educación, ética, delicadeza, clase, ese glamour, ayyy por favor, algo que nunca va tener”, “El vestido hermoso pero no hay avance”, “Demasiado desagradable”; fueron parte de los comentarios que le dejaron los internautas.

Yailín hizo caso omiso a estos comentarios y no los respondió, demostrando que para ella es importante mostrarse auténtica y tal como es. De hecho, hubo internautas que la defendieron por su naturalidad y no querer aparentar, e incluso hasta su pareja broméo comentándole “soy ese hueso”.