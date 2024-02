“Valórate”: la foto de Yailín con Tekashi por la que le llueven críticas y nos hace reflexionar

A pesar de las polémicas y conflictos que han rodeado a Yailín y Tekashi en las últimas semanas, la cantante no dudó en presumir a su familia en las redes sociales.

Esta postal dejó a más de uno boquiabierto e indignado, pues la dominicana alega maltratos dentro de su relación y ella hasta llegó a ser detenida por la justicia estadounidense en una de sus peleas grabadas en video, en la que incluso sostiene un cuchillo.

La pareja ha estado envuelta en pleitos por violencia de género | Instagram

De hecho, apenas el pasado 25 de enero salió de prisión bajo libertad condicional tras pagar una fianza de 500 dólares por una acusación de violencia de género por parte de su novia.

La foto de Yailín con Tekashi que ha generado críticas

Parece que los dos famosos están intentando dejar atrás estos amargos episodios y por esta razón, Yailín mostró una postal en la que posó muy feliz junto con Tekashi y su hija, Cattleya.

La pequeña es fruto del romance con Anuel, que acabó en divorcio, por lo que el intérprete de Y Ahora se ha convertido en una figura paterna para ella, ya que desde que inició su romance, se ha mantenido muy pendiente de ambas. De hecho, también publicaron un video donde la bebé se encuentra jugando entre sus piernas.

Yailín y Tekashi posaron juntos Con esto dan pruebas de una reconciliación (@yailinlamasviralreal/Instagram)

Esto sucede después del fallecimiento de la abuela paterna de la influencer, lo que quizás habría servido como detonante para dejar sus diferencias de lado e intentar una reconciliación, que sus fans no vieron con buenos ojos en las redes sociales.

“Solo hasta que no pasa una desgracia no abren los ojos”, “Qué falta de amor propio tan grande”, “El dinero puede más que el autoestima, valórate”, “Quien te golpea, no te ama”, “Solo las víctimas de violencia de género saben lo difícil que es salir de ahí...”; fueron parte de los comentarios en internet.