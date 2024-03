¿La odia? Shakira no es una de las “mujeres favoritas” de Sofía Vergara y la tunden

A propósito del Día Internacional de la Mujer, Sofía Vergara expresó cuáles son sus mujeres favoritas porque la inspiran, motivan o quiere, dejando de lado a Shakira.

Esta situación dejó a muchos sorprendidos porque ambas son exitosas colombianas que han representado de la mejor manera el talento local, por lo que levantó sospechas sobre una posible rivalidad que pueda existir entre ellas.

¿Por qué Sofía Vergara excluyó a Shakira de sus mujeres favoritas?

De acuerdo con Noticias Caracol, la protagonista de Griselda publicó una lista con sus mujeres favoritas “fuertes, divertidas y amorosas” que ama en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Entre las menciones de Sofía Vergara brilló por su ausencia la cantante Shakira, pero sí aparecieron otras famosas como Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, la maquillista Anastasia Soare, Norvina y Jomana Al Rashid.

En representación de las mujeres latinoamericanas apareció Paulina Dávila y la cantante Karol G, mientras que también figuraron las internacionales Jessica Alba, la supermodelo Heidi Klum, la diseñadora de modas Valentina Micchetti y la maquillista Sabrina Bedrani.

No obstante, esto pareciera que no fue intencional por parte de la estrella de Modern Family, ya que la intérprete de Ojos así le envió todo su cariño y buenos deseos durante su último estreno en Netflix, probando que no habría una rivalidad entre ellas.

Shakira La artista le envió lindo mensaje a Sofia Vergara (Instagram)

“Hola Sofi, felicidades por tu nuevo show Griselda, te estaré viendo este jueves, un besito”, le escribió en redes sociales, probando que se apoyan y se admiran mutuamente.

“¿Y Shakira”, “Te faltó Shakira”, “¿Dónde está Shakira? ella sí aporta, y mucho”, “Siempre supe que ella y Shakira no se llevan bien”, “Shakira la felicitó el día que salió Griselda y ella ni le respondió”, “No por ser colombiana tiene que mencionar a Shakira en todo”, “Oigan, es su Instagram y ella decide a quién mencionar, no tiene que nombrar a la que ustedes quieran”, fueron parte de los comentarios de los fans.