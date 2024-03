“Debe buscar algo de su talla”, destruyen a Selena Gómez por el look que llevó en la fiesta de su novio Benny

Selena Gómez está más que feliz y enamorada de su novio Benny Blanco y cada vez se atreve a compartir más de su relación en las redes.

Hace unos días compartió algunas imágenes inéditas con un emotivo mensaje de cumpleaños para el productor musical y este fin de semana lo festejaron por todo lo alto.

Y es que la cantante le organizó una extravagante fiesta a su novio donde asistieron otros famosos como Nicola Peltz y Brooklyn Beckham.

Te recomendamos: ¿Lo volvió a hacer? Selena Gómez celebra cumpleaños de su novio y paraliza el internet con picante fotografía

Sin embargo, la actriz y cantante generó críticas por el look que llevó para esta fiesta, pues consideran que no era de su talla y la hacía ver “más gorda”.

El vestido rojo de Selena Gómez por el que la criticaron en fiesta de su novio Benny Blanco

Selena Gómez fue a la fiesta de Benny Blanco con un espectacular vestido rojo largo, con abertura en la pierna, de brillos y atrevido escote en V.

Este atuendo lo complementó con unos tacones rojos, y aunque lució como una diosa, llevando el cabello liso, la criticaron por el tipo de vestido que eligió.

Y es que aseguran que no era un vestido de su talla, pues le quedaba muy ajustado y le resaltaba sus curvas.

“Ya debería comenzar a vestirse acorde a su talla”, “Selena siempre queriendo usar algo más chico”, “ese vestido tan ajustado no la beneficia, se ve mucho más gorda”, “ella es hermosa pero ese tipo de vestidos no le favorecen”, “debe buscar algo de su talla y dejar de usar todo tan apretado”, y “hermosa ella y el color del vestido pero parece que eligió una talla muy pequeña para ella, le van a explotar las bubbies”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que critican a Selena por su vestido o look, en los últimos meses la atacan seguido por su peso y hasta le piden que cambie de estilista o asesor de imagen, pues el que tiene no la está aconsejando bien.

Te recomendamos: “Parece señora cuarentona”, se burlan del nuevo look de Selena Gómez y aseguran que luce “más vieja”

Pero, Selena se ha dedicado a ignorar los comentarios y disfrutar su vida, aceptándose y amándose tal y como es, pues en diferentes oportunidades ha explicado que su enfermedad de lupus le hace subir y bajar de peso, pero las personas prefieren seguirla atacando.