Selena Gomez revela que ahora está “en su mejor momento” y su novio Benny Blanco sería clave por esta razón

El romance entre Selena Gomez y Benny Blanco continúa causando sorpresa entre todos y dividiendo opiniones. Mientras algunos internautas expresan alegría al ver a la actriz de haber encontrar el amor, otros muestran su rechazo hacia el productor, llegando incluso a pedirle que “la deje en paz”.

La estrella de Only Murders in the Building ha tenido una lista interesante de relaciones sentimentales, que incluye a algunos de los hombres más codiciados como Justin Bieber, Nick Jonas, Taylor Lautner e incluso The Weeknd sin embargo, ella misma ha mencionado que ninguno de ellos fue lo que realmente esperaba, razón por la que decidió tomarse un tiempo para dejar de presionarse respecto a tener pareja. Esto hasta que Blanco se cruzó en su camino. Ahora, la cantante ha demostrado estar en su mejor momento, disfrutando de su relación y haciendo crecer su carrera.

Selena Gomez afirma que “está viviendo su mejor vida”

Selena Gomez La relación de la actriz con Benny Blanco ha sido muy criticada pero ella es feliz (Instagram)

Selena está abrazando este nuevo capítulo de su vida. “Una parte de mí siente que finalmente estoy en un buen lugar con todo en mi vida”, a la revista Rolling Stone en una entrevista.

Y es que no solamente ha celebrado el éxito de la serie Only Murders in the Building, la cual recibió merecidas nominaciones en la temporada de premios sino que además, ha regresado a la música con un nuevo sencillo al que tituló Love On. Según explicó a Rolling Stone, esta nueva música proviene “de un lugar de confianza” que muestra la “alegría y la curiosidad” que está experimentando ahora. Asimismo, reveló que espera que su nuevo album salga este mismo año pero que aún está trabajando en los sencillos que incluiría.

“Creo que objetivamente me gustaría decir que estoy trabajando en un álbum, pero no sé si esas canciones estarían en ese proyecto. Siento que me estoy gestando y estoy en el proceso de crear realmente algunas canciones geniales, con suerte. No sé si encajarían con lo que voy a elegir”, dijo.

Respecto a si volverá de lleno a la música, Selena dijo: “Creo que es natural que la gente se tome descansos, pero creo que para mí hay un aspecto completamente diferente en mi vida, el orgullo y la alegría. Me encanta el cine. Me encanta la televisión. Siento que no he hecho muchas de las cosas que quiero hacer en ese espacio. No es que sea ‘no, nunca’ [a la música], es más bien que me gustaría explorar ese mundo un poco más y tener tiempo para hacerlo”.

Benny Blanco ha sido pieza clave en la felicidad de Selena Gomez

Benny ha sido muy criticado desde que está con Selena Gomez ya que aseguran “se cuelga de su fama” o “no es suficientemente bueno” para ella. Sin embargo, él ha forjado una sólida carrera en la música como productor y compositor, trabajando de cerca con Selena dese mucho antes de ser pareja. Blanco tiene un gran reconocimiento en la industria músical, siendo responsable de éxitos como Diamonds de Rihanna, Teenage Dream de Katy Perry, TiK ToK de Kesha, Lonely de Justin Bieber y Same Old Love de Selena Gomez.

“Él es absolutamente todo mi corazón. Él [ha] sido lo mejor que me ha pasado. El fin. …Sigue siendo mejor que cualquiera con quien haya estado. Hechos.”, escribió en una publicación.

Una fuente aseguró en exclusiva a la revista US Weekly que “Selena no se había sentido tan feliz con nadie con quien había salido en mucho tiempo. Selena y Benny están verdaderamente enamorados y aunque ella ha mantenido en secreto a la mayoría de las personas con las que ha salido, con Benny no podía esperar para revelar que estaban juntos”.

“Creo que es muy importante conocer a alguien que te respete. Y creo que es realmente bueno apoyarse también en alguien que entiende el mundo en el que vivo. Tengo que decir que, en general, es lo más segura que me he sentido y ha sido realmente encantador”, dijo en otra entrevista con Lower. “He crecido a través de esto, así que es increíble”.