Sasha Sokol recuerda denuncia a Luis de Llano, pero a dos años, la siguen culpando a ella

El caso de Sasha Sökol y Luis de Llano quizá llegó a su fin con la condena al productor por daño moral al violentar la dignidad, integridad física, intimidad y honor de la cantante. Esto fue dictado por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2023. Sin embargo, la conversación en torno al abuso que sufrió Sasha y la impunidad con la que vivió De Llano por tanto tiempo no debe cerrarse ya que es una situación por la que muchas mujeres atraviesan.

Esto ha llevado a que la cantante constantemente esté hablando del tema y hoy, compartió una publicación recordando que hace dos años alzó la voz.

“Para que mi pasado no le pase a otra. I) Hoy hace dos años denuncié el abuso que sufrí sumándome a las voces de otras víctimas. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? He cambiado yo, porque finalmente cambió la forma en que entiendo lo que viví. Esto me dio la fuerza para poner una denuncia legal y mi agresor ha sido condenado ya por dos tribunales diferentes. También ha cambiado el marco legal: el 18 de octubre pasado se publicó el decreto que confirma la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores; significa que los abusadores podrán ser condenados penalmente sin importar cuánto tiempo haya pasado. Si el abuso cometido en mi contra se diera hoy, Luis de Llano podría enfrentar hasta 32 años de cárcel, —una pena doble por haber tenido una relación de autoridad sobre mí”, se lee.

A pesar de la historia de la ex integrante de Timbiriche y el largo proceso que enfrentó hasta la sentencia de De Llano, aún hay quienes la culpan por lo ocurrido y la cuestionan por no haber hablado antes. Asimismo algunos señalan a sus padres de “dejarla sola” y “permitir el abuso”.

“Te comprendo pero ya pensabas y mientras fuiste famosa no te impacto! Tus papás k decían... Hoy levantas la voz porque ahora ya para todo quieren levantar y hacer... Solo es llamar la atención ya supéralo”. “Yo entiendo a Sasha y le soy la razón, pero no que no entiendo es que porque permitieron este abuso sus padres,porque ellos sabían e incluso el grupo musical que ellos tenían un romance, no estoy a favor de él, pero muchas veces los padres se hacen los sordos solo por dinero y eso es una pena”. “Te doy la razón en miles de cosas y no debería pasarle a nadie. Pero donde estaban tus padres y los de tus compañeros nadie se daba cuenta?”. “Nunca entenderé por qué tardó tanto en hablar, será que quería llamar la atención cuando lo hizo”. “Pero por queee lo permiten?? por qué no denunciar antes??”, se lee.

Por supuesto, sus seguidores salieron en su defensa, destacando la fortaleza y valentía de Sasha. Estamos contigo Sasha ! Te abrazamos todas las mujeres que estamos en la lucha”. “Que tu voz se siga escuchando fuerte y que de Luz donde haya oscuridad!”. “Bravo Sasha gracias por alzar la voz y gracias por ayudar a las siguientes generaciones. Un abrazo”. “Wow !! Que valiente , te admiro . Ojalá y más personas que han pasado por este tipo de situaciones se decidan a denunciar y hacerles sentir que nunca están solos en el proceso . Que hay leyes y profesionales que ayudan a las víctimas a integrarse a una sociedad”.

¿Qué pasó con Sasha Sokol?

En marzo de 2022, Sasha Sokol publicó su testimonio sobre el abuso que vivió por parte de Luis de Llano. En este, la cantante aseveró que fue algo que la marcó para siempre y se cuestionó qué habría sido de su vida si el productor no se hubiese metido con ella; apenas tenía 14 años. La denuncia llegó luego de que De Llano habló sin pudor sobre su relación con Sasha, en una entrevista con el presentador Yordi Rosado.

“Sí tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Tuve un momento en el que convivimos juntos, estuve muy enamorado de ella y un día nada que ver y se acabó y seguimos trabajando 10 años más juntos”, dijo de Llano en la entrevista.

De Llano también destacó que siempre hubo un amor, respeto y comprensió mutua. El comunicado sólo terminó por evidenciar lo más grave del caso: que ante sus ojos, no hay delito que perseguir.

“Pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral, nos vemos en tribunales”, respondió Sasha en otro comunicado. En septiembre de 2023, mediante sus redes sociales, la cantante informó que había concluido la segunda etapa del proceso legal que inició por el abuso sexual que vivió cuando era menor de edad. Aunque el productor apeló, perdió y finalmente fue sentenciado por daño moral contra Sasha.

Revicitmizar a Sasha Sokol es alimentar el problema

La sociedad ha normalizado tanto la cultura de la violación que no entienden que el verdadero problema está en que el agresor sigue saliéndose con la suya. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores. Según los datos, el 90% de los casos se produce en los espacios donde las niñas deberían de estar más seguras y protegidas.

No importa si la víctima tarda cinco, veinte o treinta años en denunciar, el abuso sigue ahí. Cada quien vive su propio proceso y los señalamientos sólo alimentan el miedo a alzar la voz. Sasha reveló que en su momento, su mamá sí intentó demandar a De Llano sin embargo, no procedió por las trabas que las mismas autoridades siempre han impuesto.