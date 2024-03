El look de los actores de ‘Damsel’ en la vida real: algunos lucen distintos sin caracterización

A tan solo pocas horas de su gran estreno en la plataforma de Netflix, Damsel ya ha logrado fascinar a espectadores en todo el mundo y convertirse en una de las películas más comentadas en internet.

El largometraje sigue a Elodie, una diligente damisela que acepta casarse con un guapo príncipe sin saber que el plan de la familia real es entregarla como un sacrificio para saldar una antigua deuda.

Tras ser lanzada a una cueva con un dragón fiero, la joven protagonista debe hacer uso su agudeza mental, sus fuerzas y su inquebrantable voluntad para sobrevivir de la trampa que le tendieron.

Al igual que en otras producciones de fantasía y aventura, los actores de este filme del director Juan Carlos Fresnadillo pasaron por todo un proceso de caracterización para encarnar a sus personajes.

La imagen de los actores de Damsel sin caracterización

Gracias al maquillaje, el peinado y el vestuario, las estrellas pudieron cambiar su imagen real y realmente ponerse en la piel de sus roles en la trama que se perfila a convertirse en un fenómeno.

Por eso, te mostramos a continuación cómo se ven seis de los histriones principales de Damsel sin la caracterización con la que salen a lo largo de esta ambiciosa película del gigante de la transmisión.

Millie Bobby Brown - Elodie

La actriz Millie Bobby Brown no luce tan diferente en la vida real de cómo se ve en Damsel. No obstante, la famosa de 20 años tiene un estilo más glamuroso que Elodie y un look capilar distinto.

Millie Bobby Brown en 'Damsel' y en la vida real | (Netflix © 2024 / Instagram)

Nick Robinson - príncipe Henry

El galán Nick Robinson viste de forma ostentosa y elegante en la piel del apuesto príncipe Henry en Damsel. Lejos del set, porta un peinado similar, pero lleva barba y apuesta por looks más casuales.

Nick Robinson en 'Damsel' y en la vida real | (Netflix © 2024 / Instagram)

Brooke Carter - Floria

La intérprete Brooke Carter derrocha dulzura con los atuendos de su rol, la cándida y soñadora Floria. Lejos de la ficción, lleva un estilo igual de femenino, pero –lógicamente– más actual y glam.

Brooke Carter en 'Damsel' y en la vida real | (Netflix © 2024 / Instagram)

Robin Wright - reina Isabelle

En Damsel, Robin Wright tiene un estilo imponente para personificar a la reina Isabelle. Fuera del proyecto, la actriz es dueña de un estilo versátil y luce ligeramente diferente con un corte corto.

Robin Wright en 'Damsel' y en la vida real | (Netflix © 2024 / Instagram)

Angela Bassett - Lady Bayford

Angela Bassett viste trajes elaborados de época y un intrincado recogido para ser lady Bayford. Lejos de Damsel, se ve distinta con el pelo suelto y un sentido de la moda elegante y glamuroso.

Angela Bassett en 'Damsel' y en la vida real | (Netflix © 2024 / Instagram)

Ray Winstone - Lord Bayford

En Damsel, Ray Winstone lleva barba y cabello mediano para traer a la vida a lord Bayford. Fuera del set, la estrella se ve bastante similar, pero tiene un estilo relajado y obviamente más moderno.