“¿Desde cuándo parece Dua Lipa?” Thalía lanza video de su nueva canción pero un detalle se llevó las miradas

Thalía, ha sido por muchos años una de las estrellas más brillantes de la industria del entretenimiento, cautivando al público con su talento, carisma y versatilidad. Desde sus comienzos en la televisión en shows infantiles y las telenovelas juveniles, hasta la llamada “Trilogía de las Marías”, su lanzamiento como solista, su consolidación como empresaria y hasta en las redes sociales, la intérprete de “Amor a la mexicana” se ha consagrado como un icono global.

Si bien todos reconocen el talento qye desborda Thalía, sus últimas canciones no han tenido el mejor prestigio y muchos piden “que regrese a lo de antes”.

Thalía La cantante está explorando con nuevos estilos musicales (Instagram)

No es ningún secreto que los artistas que ha marcado la industria musical desde hace décadas y que siguen activos, han buscado formas de acercarse a las nuevas generaciones a través de ritmos en tendencia.

Aunque el reggaetón ha sido un género muy popular que muchos han experimentado, algunos artistas están explorando ahora el mundo de los corridos, siguiendo la tendencia iniciada por figuras como Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano o Fuerza Regida. Sin embargo, esta transición no ha sido bien recibida por todos los fanáticos.

Al igual que Shakira, Thalía ha incursionado en la creación de éxitos con estos ritmos. Sin embargo, su más reciente lanzamiento junto a Ángela Aguilar ha sido objeto de críticas.

¿Por qué lo nuevo de Thalía no está gustando?

La nueva canción de Thalía se llama “Troca” y es una colaboración con Ángela Aguilar con la que la cantante estaría apostando por el género de regional mexicano.

“Súbete a mi troca, ahí te va una cheve. Y después de unos tragos, pues vemos qué sucede. Súbete a mi troca, ahí te va una cheve. Y después de unos tragos, pues vemos qué sucede”, reza la letra.

“Te amo pero no me gusta esta etapa de tu carrera ni los manejos. Poco interés por tu carrera y el arte”. “Esas canciones están horribles, Thalia es para música fina , no eso”.“Aquí van los fans que estamos decepcionados, con respeto, para que ella vea que no es por ahí”, “Que está pasando con tus canciones últimamente. Noe está gustando para nada”.

Además, ante los fans, ha sido un error hacer de su video una animación ya que según expresan, ni siquiera se parece a Thalía sino a Dua Lipa o a un personaje genérico. “Esa nisiquiera se parece a Thalía, parece Dual Lipa”. “Parece más dua lipa que thalía”. “Pero por qué un video de dibujos animados???”, se lee.

Según la historia del video, Thalía y Aguilar se transforman en personajes animados que nos llevan en un recorrido por los desiertos de México en su camioneta. Se trata de una aventura visual, dirigida por Marlon Villar.

La carrera de Thalía no la define una canción

Thalía ha conquistado las listas de popularidad y ha dejado una marca imborrable en el género pop latino. Su distintiva voz, combinada con su estilo único y la energía que derrocha en el escenario la han distinguido entre otros artistas de la época e incluso actuales.

Además de su carrera en el entretenimiento, Thalía ha incursionado en el mundo de los negocios con su propia línea de ropa, fragancias y otros productos de consumo. Su éxito como empresaria demuestra su capacidad para diversificar su marca y aprovechar su influencia para llegar a nuevas audiencias.

Además, Thalía es admirada por su compromiso con causas sociales importantes. Como embajadora de UNICEF y defensora de los derechos de las mujeres y los niños.