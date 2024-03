Thalía despierta la nostalgia con video de cuando era niña y deja ver que su hija es su clon

Thalía es una de las estrellas del espectáculo más icónicas desde sus protagónicos en pantalla chica con la llamada ‘Trilogía de las Marías’, hasta sus grandes éxitos musicales como ‘No me enseñaste’, ‘Arrasando’ o sus ocurrencias en redes sociales que se han hecho virales. Ella ha cautivado al público durante décadas con su talento, carisma y autenticidad y recientemente dejó claro que es algo que la ha destacado desde niña.

La cantante compartió en sus redes sociales un video de un comercial de goma de mascar Bubble Yum que grabó en 1984, cuando tenía 13 años.

“¡Qué sorpresa encontrarnos con este comercial de cuando yo era chiquita! Este fue uno de tantos que hice en aquel entonces y de las cosas fantásticas que me dejó es el haber aprendido a hacer las mejores bombas de chicle del planeta! ¡De campeonato me salen! 🤣👏🏼Qué hermoso encontrarse con estos pequeños tesoros que de alguna o de otra manera, me fueron dando la fuerza y el valor para convertirme en la mujer que soy hoy.¿Sabes hacer bombas? ¡Cuéntame! 🩷”, escribió en la descripción de la publicación.

Sus seguidores de inmediato respondieron a su pregunta, contándo anécdotas y llenándola de halagos por la gran energía y chispa que desborda desde pequeña. “Cuando era niño dejé de mascar chicles porque siempre terminaba tragándolos y los mayores decían: te va a pegar las tripas jajajaja”, “Qué increíble ver los inicios de tu Leyenda”, “Maravillosa Thalía, brillando desde chiquita!!”, “Increíble ver eso! Siempre entusiasta, con energía y entregando todo TE AMO”, se lee.

Thalía La cantante sorprendió al probar que su hija es su clon (Instagram)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el hecho del increíble parecido que su hija Sabrina Sakae tiene con ella. “Sabrina es tu clon 100%”, “Tu hija Sabrina idéntica a ti hermosa ♥️ bendiciones ídola”, “Sabrina es tu coooopia 😮”, “Asi se parece Sabrina”, “Te fotocopiaste y por eso tu hija es idéntica a ti a esa edad!!”, “tu hija Sabrina tiene tu carita 💕”, expresaron.

Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo siendo apenas una niña, Thalía ha demostrado un talento y una pasión innatos que la han llevado a convertirse en una de las estrellas más queridas y reconocidas de la industria del entretenimiento. Conocida por su energía desbordante y su carisma único, Thalía comenzó a cautivar al público desde una edad temprana, participando en comerciales y programas de televisión infantiles en su natal México. Su carácter vivaz y su talento para la actuación pronto la llevaron a roles más destacados, allanando el camino para una carrera que abarca la música, la televisión y el cine, y que ha dejado una marca indeleble en la cultura pop latinoamericana.



El parecido que la intérprete de ‘Amor a la mexica’ comparte con su hija Sabrina es sorprendente y no pasa desapercibido. Desde una edad temprana, Sabrina ha llamado la atención por su asombroso parecido con su madre, heredando no solo su belleza, sino también su encanto y chispa.



Aunque la cantante ha tratado de respetar su privacidad, manteniéndola alejada de los reflectores, cada aparición pública juntas, ha dejado que es evidente que la pequeña heredó lo mejor de su madre aunque por supuesto, también destaca la gran conexión especial entre madre e hija.