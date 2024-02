Thalía confunde a todos durante programa de televisión por “no envejecer”: este ha sido su secreto

Thalía es una de las figuras latinas más importantes del espectáculo internacional y así lo reafirmó durante una participación especial en The Kelly Clarkson Show, en donde hablo de su trayectoría, la trilogía de Las Marías, los looks más icónicos con los que ha roto esquemas en sus presentaciones y su relación con Tommy Mottola.

La mexicana apareció con un conjunto de mezclilla muy sexy, compuesto por un top tipo bustier de la colección ready to wear de Area, con detalles de brillantes y pantalones cut out por la rodilla. Thalía adempas llevaba puestos unos altos botines con pedrería, así como un largo collar de Dolce&Gabbana con cristales y una enorme perla en forma de gota.

Sin suda lo que más llamó la atención fue que destacó a la perfección la mini cintura que siempre la ha caracterizado, mientras que en redes sociales los internautas expresaron sorpresa ante la juventud que refleja la cantante a sus 52 años.

“¡Ella no envejece!! ¡¡Dios mío!! Vi su telenovela hace como 20 años, se ve igualita!”; “¡Dios mío! Thalia no solo se ve impresionante, sino que también irradia tanta energía positiva. Estoy fascinado viéndola”; “”¿Cómo que esta mujer tiene más de 50?!? ¡¡Ella es como el buen vino!!”; “Esta mujer tiene 52 años y está bastante claro que no envejece”; “No puede ser que esta mujer tenga más de 50 años!!! que nos pase el secreto!!”, se lee.

Thalía La cantante ha sorprendido con lo joven que se ve a los 52 años (Instagram)

El secreto de la juventud eterna de Thalía

Durante mucho tiempo se ha dicho que la estrella de telenovelas se ha sometido a diferentes tipos de cirugías para mantener su espectacular silueta sin embargo, es claro que v mucho más allá de eso pues siempre se ha dedicado a hacer mucho ejercicio y llevar una dieta saludable.

La misma Thalía ha revelado que parte de su rutina consiste en caminar todos los días, al menos 30 minutos por la mañana, lo cual trae grandes beneficios para el cuerpo y la mente. En ocasiones, combina la caminata con ejercicios de resistencia para brazos con lo que trabaja sus músculos.

La interprete de Amor a la mexicana también ha compartido videos en los que se le ve haciendo pilates, actividad que no solo ofrece tonificación general: el entrenamiento mejora la flexibilidad, equilibra la fuerza muscular y le brinda un mejor control muscular de la espalda y las extremidades. Se trata de una de las formas más efectivas de desarrollar músculos en tríceps, espalda, bíceps y hombros..

Thalía La cantante demostró que siempre ha impuesto con la moda "coquette" (Instagram)

Otro de sus secretos es aplicar un tratamiento facial que está enfocado en la estimulación del tejido, siendo la zona de los párpados uno de los focos de mayor atención durante la sesión. Este consiste en masajear la piel con rodillos de metal que ayudan a relajar los músculos para evitar la flacidez y la aparición de arrugas, así como para estimular la circulación de la sangre.

En 2022, la cantante reveló a la revista Glamour que para ella lo más importante es tener una rutina rigurosa para su rostro a través del skincare y una alimentación adecuada. “Durante toda mi vida los constantes siempre han sido el cuidado de mi cara, de mi piel en general y mi alimentación. Tomo agua constantemente para hidratarme y uso atomizadores para hidratar la piel de la cara durante el día, especialmente en el avión”, dijo. “Tengo una rutina de mañana y noche para mi rostro. Siempre me desmaquillo, no importa la hora. Trato de comer súper saludable y permitirme un cheat-meal’ una o dos veces a la semana. Además, hago ejercicio”.